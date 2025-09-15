Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

El presidente estadounidense, Donald Trump , renovó el lunes su llamado a un gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el martes y el miércoles.

Trump lleva meses pidiendo un recorte de tasas por parte del Banco Central, cuando el mercado es unánime sobre un anuncio de recorte el miércoles.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump declaró que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, "debe recortar las tasas de interés, ahora, y más de lo que había pensado".

El mercado espera un recorte de 0.25% al final de su reunión de dos días el miércoles, y todas las miradas están puestas en los comentarios de Powell después del encuentro.

La medida de reducir tasas -si es considerable- impulsará aún más a la mayor economía del mundo en un momento en que el mercado laboral está debilitándose y se alimentan los temores de recesión.

Este sería el primer recorte de tasas del 2025. La Fed ha mantenido estables las tasas de interés desde su última reducción en diciembre mientras los funcionarios monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre la inflación.

Aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo de 2% anual de la Fed, el impacto de los aranceles parece limitado por ahora.

Este contexto da a los responsables de política monetaria algo de margen para pivotar hacia el fortalecimiento del mercado laboral, mientras hacen equilibrio entre mantener precios estables y lograr el objetivo de máximo empleo.

La presión política también empaña la reunión del banco, con Stephen Miran, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, potencialmente confirmado como gobernador de la Fed horas antes de que comience el encuentro.

El Senado de Estados Unidos debe votar para avanzar con su nominación el lunes.

FUENTE: Con información de AFP.