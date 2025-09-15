FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

MIAMI. - El Buró Federal de Investigaciones (FBI) sede Miami anunció que busca activamente a Elaine Angene Escoe, acusada de orquestar un fraude por más de 34 millones de dólares a través de la solicitud ilícita de fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19.

La mujer desapareció el 3 de junio en el condado de Palm Beach, al norte de Miami, dos días antes de una comparecencia judicial programada. Las autoridades federales la consideran prófuga y solicitan información que pueda conducir a su captura.

MIAMI-DADE Padre ruso pasará 90 días en la cárcel y será deportado por abusar de su hija de 2 años

La investigación apunta a que Escoe, junto con otros cómplices, presentó más de 90 solicitudes fraudulentas entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, con el fin de obtener fondos de programas federales de asistencia.

Entramado de fraude

Las pesquisas del FBI Miami revelan que Escoe y sus asociados presuntamente falsificaron información en las solicitudes de ayuda, como el número de empleados, gastos de nómina e ingresos de sus empresas.

De esta manera, lograron acceder de manera ilegal a fondos del Programa de Protección de Pago (PPP), Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), el Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF) y la Subvención para Operadores de Locales Cerrados (SVOG), según el FBI.

Se estima que el esquema resultó en la apropiación indebida de aproximadamente 29.1 millones de dólares de los fondos del PPP, 1.2 millones del RRF y 3.8 millones del SVOG.

Lavado de activos y fuga

Una vez obtenidos los fondos, la alegada red delictiva presuntamente desvió los pagos entre ellos y hacia empresas que controlaban, además de realizar retiros de grandes sumas en efectivo.

Las autoridades también señalan el uso de cheques en blanco firmados para ocultar el origen y la naturaleza de las ganancias ilícitas.

Sobre Escoe pesa una orden de arresto federal emitida el 22 de mayo por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Los cargos en su contra incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, fraude electrónico, ocultación de lavado de dinero y lavado de dinero transaccional.

Búsqueda y colaboración ciudadana

Escoe, también conocida por los alias de ‘Annie’ y ‘Annie Palmer’, es originaria de Jamaica y tiene vínculos con el sur de Florida. El FBI advirtió que se la debe considerar como una persona en “riesgo de fuga”.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la línea de información gratuita del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o que presente una pista en línea a través de tips.fbi.gov.

También es posible contactar a la oficina local del FBI o a la embajada o consulado estadounidense más cercano, según un comunicado de prensa del FBI.