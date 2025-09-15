lunes 15  de  septiembre 2025
OPINIÓN

Charlie Kirk, la voz de la verdad de nuestra generación

Charlie representó la firmeza del mensaje “Dios no está muerto”, siendo el primero de su generación en declarar su fe abiertamente y sin disculpas

Mug comisionado Roberto Gonzalez.png
Diario las Américas | ROBERTO J GONZÁLEZ
Por ROBERTO J GONZÁLEZ

Charlie Kirk fue la voz de verdad de nuestra generación. Pagó el precio máximo por causas nobles como la fe, la familia y el conservatismo.

Ver la fe, el patriotismo y la verdad sin disculpas en la cultura era impensable hasta que Charlie rompió el molde y puso el conservatismo en el centro del debate nacional.

Lee además
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (der.), y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, responden preguntas durante su conferencia de prensa conjunta en la oficina del primer ministro en Jerusalén el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Rubio y Netanyahu alertan que el asesinato de Charlie Kirk busca "silenciar" la democracia

Charlie impulsó la fe y la libertad en la conciencia de los jóvenes, rescatando ideas que la cultura intentaba silenciar: lo qué significa ser hombre, amar a Dios y vivir el mensaje de Cristo, y liberar a las personas de la ignorancia.

Fue usado por Dios para este tiempo y no cedió en su misión. Lo seguí desde que era un joven valiente que enfrentaba escuelas cerradas a la fe y al pensamiento conservador. Tenía el coraje de mirar al enemigo directamente y hacer que parpadeara.

Charlie representó la firmeza del mensaje “Dios no está muerto”, siendo el primero de su generación en declarar su fe abiertamente y sin disculpas. Sus debates en campus fueron legendarios: parte renacimiento religioso, parte espectáculo, parte concierto. Pero siempre invitaba a sus oponentes a volver al principio: “Lean la Biblia, no tienen que creerla, solo léanla y hablemos.”

Esa invitación sencilla movilizó a miles. Su influencia en la juventud es profunda y duradera. Charlie también llevó el conservatismo a las masas. Antes era un lenguaje cerrado, él lo hizo accesible y popular, haciendo de la fe, la libertad y el patriotismo una especie de movimiento cultural disruptivo.

Cambió América, y fui testigo. Por eso su pérdida duele tanto. El dolor y la rabia ya están dando paso a la unidad, la sanación y la construcción de la mejor América.

La gente vuelve a los valores conservadores y a Dios como nunca antes. No es solo un momento político, es un momento espiritual. La vida y muerte de Charlie recuerdan grandes renacimientos históricos: la Revolución de Jesús en los 70, Juan el Bautista preparando el camino, Pedro y Pablo construyendo la fe, Elías enfrentando a los profetas de Baal.

Charlie pertenece a esa línea de hombres que no retrocedieron cuando importaba. Nuestro Charlie fue mártir por sus creencias cristianas, sociales y políticas, pero dejó un legado que perdurará generaciones. Si él fue valiente, debemos ser aún más. Su sacrificio lo exige.

Por mi parte, llevaré su antorcha con orgullo. Nos enseñó que un solo hombre, con fe y convicción, puede enfrentar y cambiar la cultura.

Charlie Kirk se ha ido, pero su obra apenas comienza. Adelante para Charlie Kirk.

* Roberto J. González es comisionado de Miami-Dade por el Distrito 11

Temas
Te puede interesar

Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

El asesino de Charlie Kirk, un exestudiante brillante y bastante solitario

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

El príncipe Harry de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2023 en el Merkur Spielarena en Dusseldorf, Alemania occidental, el 9 de septiembre de 2023.  
REALEZA

Príncipe Harry no se arrepiente de publicar la autobiografía "Spare"

Te puede interesar

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Imagen referencial. 
JUSTICIA

Bancrédito demanda en tribunal de Miami-Dade a tres importantes firmas de abogados por negligencia

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Joe Martínez.
MIAMI-DADE

Condenan al excomisionado Joe Martínez a casi tres años de prisión