EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Foto de los integrantes de las delegaciones de Estados Unidos y China en las negociaciones comerciales sobre la compraventa de Tiktok.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025.

Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo marco para que TikTok pase a manos estadounidenses, anunció el secretario del Tesoro, que participó en negociaciones entre ambos países en Madrid.

El acuerdo marco alcanzado prevé que TikTok "pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos", dijo Scott Bessent a la prensa en Madrid, escenario de la ronda de negociaciones.

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales han sido acordados", agregó, cuando le preguntaron por el algoritmo de esta red social.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping "hablarán el viernes para completar el acuerdo", afirmó Bessent.

Minutos antes, Trump había adelantado en Truth Social un acuerdo sobre una "'cierta' compañía que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar", al agregar que el viernes hablaría con Xi.

Las negociaciones en Madrid

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos.

Ese nuevo plazo vence el 17 de septiembre.

Las conversaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, destinadas a resolver las divergencias sobre el comercio y la tecnología que han tensado sus relaciones, tuvieron lugar el domingo y el lunes en la sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, en el centro de Madrid.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por Bessent, por un lado, y por el vice primer ministro chino, He Lifeng, por el otro.

"Tuvimos muy buenas discusiones", estimó Bessent al final de este nuevo ciclo de diálogo, al precisar que los contactos en Madrid se "centraron las discusiones en TikTok".

"Realizaremos nuevas negociaciones comerciales en aproximadamente un mes en otro lugar, pero hablamos de muchas cosas que podríamos hacer en el futuro", agregó.

Tensiones comerciales

Sin embargo, en una señal de que las tensiones bilaterales no se calman, Pekín acusó el lunes al gigante estadounidense de chips Nvidia de haber violado sus leyes antimonopolio y anunció una "investigación exhaustiva".

"Tras una investigación preliminar, se ha determinado que Nvidia Corporation violó la ley antimonopolio de la República Popular China", afirmó el régimen estatal para la regulación del mercado en un comunicado, sin especificar de qué violaciones se trataba.

El regulador chino de mercados profundizará así en la "investigación preliminar" que había iniciado en diciembre sobre Nvidia.

Esa compañía, que tiene sede en California, es líder mundial en la producción de semiconductores para la IA y se ha visto envuelta en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Washington, de hecho, restringe los chips que Nvidia puede exportar a territorio chino por motivos de seguridad nacional.

El fin de semana, China también lanzó investigaciones en el sector de los semiconductores en Estados Unidos.

China y Estados Unidos se acusan mutuamente de agravar las tensiones comerciales que llevaron a ambas partes a imponer este año aranceles que llegaron a alcanzar los tres dígitos.

Desde entonces, Washington y Pekín pactaron un acuerdo para rebajar tensiones, reduciendo temporalmente sus gravámenes al 30% por parte de Estados Unidos y al 10% por parte de China.

En agosto, retrasaron la reimposición de aranceles más altos otros 90 días, hasta el 10 de noviembre.

Las reuniones en Madrid podrían sentar las bases para una posible cumbre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, más adelante este año.

FUENTE: Con información de AFP