"Sexualización de la niñez es abuso y un crimen de lesa humanidad"

“El interés de colectivos y sectores de esa élite [de alcance] mundial es incapacitar a los futuros seres humanos para poder fundar familias y procrear. Son crímenes de lesa humanidad”, califica la especialista.

Irene Luque, doctora en Filología Inglesa, docente de la Escuela de Magisterio de Antequera, y portavoz de “acTÚa FAMILIA”, afirmó que la dimensión sexual del individuo debe integrar la genitalidad y al mismo tiempo, la sexualidad; como sabemos, íntimamente unidas, y deben estar dentro de una dimensión de afectividad madura. “Eso es imposible para niños, por tanto, [quienes buscan que desde edades tempranas se diluciden estos temas] quieren hacer niños esquizofrénicos, o sea con fuertes pulsiones genitales, sin acceso a una sexualidad madura ni a una afectividad convenientemente madura”, define la especialista.

La psicoterapeuta dijo que el cerebro del ser humano se desarrolla totalmente entre los 18 y 20 años, por lo tanto, cuando se sexualiza a los niños, [esa conducta] es un abuso a su integridad porque todavía no tienen la capacidad psicológica y emocional para recibir ese tipo de información, “tampoco tienen la capacidad para dar su consentimiento”, de si desea o no recibir esa información.

Ilustración niños a la escuela Niños camino a su escuela PINILLA/DLA

Informes periodísticos indican que en una escuela Lincoln Elementary en Olympia, en el estado de Washington, se les informó a los padres que impartirían una clase de educación sexual a niños de cuarto y quinto grados con edades de entre 9 y 10 años, lo que se omitió es que participaría en esas clases Planned Parenthood, institución que promueve y respalda el aborto, que mostró gráficos con contenido sexual, vello púbico con forma de animal, y se les dijo a los alumnos que podían elegir entre “varios géneros” para "identificarse".

La creación humana tiene dos géneros: masculino y femenino. Pero el “modernismo” y la “cultura” progresista dice que son más de 100, una “teoría” que ha tenido auge en los últimos tiempos en la que la “psicología usurpa la biología”, afirma Christopher Yuan, en el ensayo “Identidad de género y orientación sexual”, para agregar que la “verdad no es algo que sentimos; no se basa en nuestra autopercepción”, sentenció.

Planned Parenthood en ese plantel escolar, según testimonios de algunos padres, ofreció a los niños información sobre bloqueadores de la pubertad — medicamentos que impiden ocurran esos cambios y bloquean la producción de precursores hormonales sexuales: la testosterona y el estrógeno — y evitan procesos naturales como la menstruación, el crecimiento de los senos, el cambio de voz, detener esos procesos constituyen el paso previo al cambio de género.

“Cuando un adulto habla de sexualidad de forma indebida a un niño, eso [se trata de] abuso sexual, es una forma amplia de abuso sexual, que no es de forma física porque no se llega a tocar al menor”, acotó la psicoterapeuta. Aunque reconoció que en España ya ha ocurrido casos en el que “se ha inducido al niño a tocar, a explorar al adulto, cosas terribles que están pasando y esto nos ha llevado a plantearnos qué es lo que les pasa a los niños cuando se enfrentan a este tipo de abuso, que por más que se hagan en un entorno académico no hay que dejarse confundir porque es un adulto que está hablándole de sexo a un niño de una manera indebida”, subrayó.

Uso del poder

Para Casanova la definición científica sobre el abuso sexual es clara: “Es cualquier solicitud o ejercicio de contacto, juego o tocamientos en el que al menos uno de los implicados no desea o carece de conciencia de lo que está pasando, que sostiene por la fuerza o ascendencia sobre la víctima”.

Sobre esa definición asegura que, cuando alguien va a dar una clase y está hablando de sexualidad a niños está usando su ascendencia, su poder, “ellos no saben lo que está pasando en realidad, que están abusando de ellos y no saben la trascendencia que tiene esto”.

Origen de la sexualización de niños

La psicoterapeuta aclara que ese fenómeno viene de ciertos grupos élites a los que califica de ‘psicopáticos’. “Estamos hablando de la psicopatía adaptada, del psicópata exitoso, del que triunfa en la vida, pero que carece de conciencia moral, que no es capaz de sentir empatía, y que además solo busca destruir. Son personas que aparentemente son normales, viven entre nosotros”.

Puso como ejemplo un reciente informe de Naciones Unidas que recomienda despenalizar la pederastia a los Estados miembros asociados. La ONU recomendó a finales de abril no criminalizar las relaciones sexuales “consentidas” entre adolescentes y adultos.

NACIONES UNIDAS.jpg Delegaciones aplauden después de que la Asamblea General de la ONU votó en favor de una resolución que respalda la integridad territorial de Ucrania y pide el fin de las hostilidades tras la invasión de Rusia, el jueves 23 de febrero de 2023, en la sede de las Naciones Unidas AP

Pedro Mejías, profesor y coordinador general del organismo “acTÚa FAMILIA”, asegura que persiguen sexualizar e hipersexualizar al niño, persiguen despenalizar la pederastia para sustituir el ‘mutuo consentimiento’. “Como un niño va a poder dar el consentimiento hacia el sexo, pues entonces ya al adulto no se le va a inculpar de nada y desaparecerán los culpables y todos los implicados en delitos de esta índole”.

La psicoterapeuta Casanova, asegura que lo que hay detrás es un deseo y un intento desesperado por legalizar la pederastia. “Sexualizando a los niños no se les protege de los abusos como dicen los teóricos de la ideología de género sino que por el contrario se le abre la puerta a esa agresión que es la pederastia, y los menores quedan atrapados en sus impulsos porque todavía no tiene desarrollada la corteza prefrontal del cerebro (participa en el control de impulsos, el procesamiento emocional y la cognición social) que es la parte más elevada que tiene el ser humano donde tiene sus capacidades, funciones operativas superiores y que le va a permitir desarrollar la moralidad y el control de impulsos”, explicó.

Por su parte, Mejías coincide con Casanova y lanza y seria denuncia: “el objetivo de fondo es la reducción de la población mundial, y el control de la infancia desde el adoctrinamiento y la pederastia.

Luque sostiene que otro de los propósitos es infantilizar al adulto para poder controlarlo mejor, y al mismo tiempo hacer del niño que adquiera caracteres de adulto. “Ese camino pasa por adelantar las relaciones sexuales dentro de la infancia, los medios son conocidos”, apunta.

Casanova explicó que cuando se sexualiza a los niños se les ataca desde el punto de vista intelectual, su capacidad para resolver problemas, la voluntad a la hora de controlar sus impulsos y ser dueños de sus actos, y se les induce a convertirse en adictos al sexo”.

Sociedad de víctimas

A juicio de la psicóloga, las personalidades psicopáticas lo que desean es la dependencia. “Se está creando una sociedad de víctimas, de unas élites que quieren dependientes y control absoluto sobre los seres humanos (y) a través de la sexualización de los niños se consigue”, afirmó tajantemente.

Asegura que la sexualización de los niños también es promovida por la ideología de género, que la experta califica como ‘anticientífica’, porque esa línea de ‘pensamiento’ argumenta “que para ser adultos tienen que experimentar y que es la única manera de llegar a tener su identidad sexual”.

Ese argumento para la psicóloga “es una falacia”. Explicó que la psicología como ciencia, la neurociencia, la psicobiología, la psicología dinámica, la psicología evolutiva y la psicología social coinciden en que se trata de la destrucción del desarrollo físico, psíquico y social del menor porque les va a impedir llegar a su identidad en un momento en el que son preadolescentes y adolescentes, una etapa de la vida que la experta define, “de mucha confusión mental donde generalmente se vive una disonancia”.

“El niño está adquiriendo su identidad, está en plena adolescencia y de cambios hormonales, se va a sentir extraño, va a tener rechazo de su propio cuerpo, de su aspecto y es con lo que juegan estas ideologías”, reafirmó.

Qué dice el cristianismo

El padre Ronald La Barrera, del Consejo episcopal Latinoamericano (Celam), define la ideología de género como un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humana “como un hecho puramente psicológico (preferencia y voluntad) y cultural, prescindiendo e incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana”.

“Las diferencias entre varón y mujer, por tanto, no provendrían de la naturaleza biológica y psíquica del ser humano, sino de una construcción cultural o social (convencional), a partir de los roles y estereotipos que se asignan a los sexos”.

Mutilación y cambio de sexo

biden apoya cambio de sexo en niños- Collage DLA / AP / Pexels / Canva Joe Biden tiene una agenda a favor del cambio de sexo en niños, reportan varios medios. Collage DLA / AP / Pexels / Canva

Las consecuencias de esta decisión son irreversibles. El presidente de Estados Unidos Joe Biden es uno de los que se ha pronunciado a favor del cambio de sexo a menores. Recientemente condenó a los estados de la Unión que restringen los procedimientos de cambio de sexo en los niños y lo calificó de ser un “pecado”.

En California, un proyecto de ley busca criminalizar a los padres que no permitan hacerse el cambio de sexo a sus hijos y lo califica como “abuso infantil”.

Para Casanova, “Están induciendo a un error porque el niño podría estar pasando una etapa de confusión, lo que hay que hacer es dejarle tranquilo y esperar que pase esa etapa”, aseveró.

“Es un proceso pasajero propio de esa edad y habrá entonces “una correspondencia entre cómo se sienten y su anatomía, que es lo deseable y eso sería la salud mental, la coherencia”.

Añadió que estos grupos con poder están llevando a los menores a querer hacer esa transición, someterse a mutilaciones y procesos hormonales que tienen muchos efectos físicos y psicológicos. “Es un daño”, asegura.

Consecuencias irreversibles

“Cuando se provoca esa disonancia en esa época, se estimula la realización de operaciones quirúrgicas y procesos de cambios hormonales. Al pasar la etapa, muchos de ellos, incluso ya hay casos reportados de chicos que han sido hormonados y operados y que cuando han pasado la adolescencia se han dado cuenta de que cometieron un gran error. No se les da tiempo, no se les permite que cubran todas esas etapas por las que todos tenemos que pasar para que lleguemos a sentar la identidad en la adultez. Eso les va a provocar de por vida un trauma en el que van a quedar atrapados porque ya no hay vuelta atrás, y eso genera muchos sentimientos de violencia”, acotó la experta.

EuropaPress_3337910_ugrdivulga_confirman_cientificamente_dicho_mens_sana_in_corpore_sano_hacer.jpg Granada2031.- El Ayuntamiento se compromete a generar "estrategias" para mejorar la atención a la salud mentalCódigo3337910Fecha07/03/2019Tamaño900 x 503 (0.16MB)Fotos del Tema1Pie de FotoUgrdivulga Confirman Científicamente El Dicho 'Mens Sana In Corpore Sano': Hacer Ejercicio Protege Contra La Depresión REMITIDA / HANDOUT por UNIVERSIDAD DE GRANADA Fecha: 07/03/2019. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma ( Foto de ARCHIVO )FirmaUNIVERSIDAD DE GRANADA UNIVERSIDAD DE GRANADA /Europa Press

Consecuencias a futuro

El padre La Barrera asegura que, de continuar el avance de la ideología de género, desaparecería la distinción entre hombre y mujer, todos los tipos de uniones tendrían el mismo valor antropológico y social, se eliminaría el matrimonio y la patria potestad, desaparecería la familia, la sociedad y la cultura.

“Hay que luchar. ¿Cómo se les derrota? No dejándose arrastrar por el miedo, arriesgándose, tenemos que ser más fuertes y no callarnos, ya hay muchas personas que se están dando cuenta y se están levantando y eso es lo que ellos temen, su poder es el miedo, pero si no tenemos miedo y se le planta cara desde los padres, desde los medios que son defensores de la verdad”, afirma la psicoterapeuta Casanova, que reconoce en muchos medios el respaldo a la ideología de género.

Para Pedro Mejías, hay que proteger a los niños, hay que luchar con uñas y dientes. “Que recurran a nosotros, que nos busquen en las redes sociales. Hemos destapado casos de adoctrinamiento, y se han podido parar; hay que procurar que nuestros políticos vean que esto es una barbaridad, lo que están haciendo con los niños”.

