Florinda Meza rechaza la serie "Chespirito, sin querer queriendo"

"Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado antes de crear al Chapulín colorado y al Chavo del ocho. Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ningún ejecutivo. Ellos lo valoraban y querían trabajar con él", reza el texto del video que expone fotografías del difunto actor.

Asimismo, la mujer de 76 años también señaló que en vida Bolaños dejó claro que antes de alcanzar la fama ya se sentía exitoso.

"Roberto lo dijo en miles de entrevistas, pero también en su libro biográfico. A él no le gustaba que la gente pensara que el éxito le llegó de repente, como un golpe de suerte o por un chispazo. Éxito no es igual a fama. Se hizo famoso con el Chavo, pero ya era exitoso".

En este sentido, aseveró que la trama no se ajusta a la realidad del actor, pues tiene tintes románticos al estilo Hollywood y no cumple con lo que el propio Roberto Gómez Bolaños expuso en su biografía.

"La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos sólo para vender", concluyó.

"Mi vida es mi vida"

En otro audiovisual difundido por el medio Justicia Regia, Florinda Meza desmintió las especulaciones sobre haberse negado a la realización de una serie biográfica. Sin embargo, aclaró que nunca fue contactada para hablar al respecto.

Asimismo, señaló que supo de buena fuente que en la trama no se le trata con respecto, puesto que en los apenas tres episodios que se han estrenado se le hace ver como la tercera en discordia en la relación de Bolaños y Graciela Fernández, madre de sus seis hijos, mientras ella mantenía una relación con el director Enrique Segoviano.

"Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert, si aún viviera. Pero... ¿a quién le importa la opinión o la autorización de un muerto?", comentó.

"A mí nadie me ha informado nada, nadie me ha hecho siquiera una llamada telefónica, o sea...tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda, que aún vive... Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria, son de mi propiedad, es mi identidad la que será usada, la que estará en entre dicho".

Por último, insistió en que la imagen de una persona no puede ser usada a conveniencia.

"La vida, el nombre, la identidad de una persona, de ti, de cualquiera de ustedes, no puede ser usada a placer por cualquier persona. Mi vida es mi vida. Y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar".

Relación entre Roberto y Florinda

En el pasado, Roberto y Florinda fueron enfáticos al recordar los inicios de su romance, manifestando que si bien desde sus primeras colaboraciones ambos se sintieron atraídos, no fue sino con el tiempo que decidieron dar el paso de formalizar una relación.

"Desde que la vi y la vi actuando, la oí de lejos, desde entonces, nomás que habían impedimentos, yo estaba todavía casado y tenía que respetar, además, lo más vil que he encontrado a veces en este ambiente es el que da empleo a cambio de la cama, eso es vil, nunca quise envilecerme de este tipo, pasaron como ocho años para que se diera el encuentro", dijo el actor en una entrevista.

En una entrevista para Adela Micha, Meza dijo que nunca sintió culpa como algunos han querido insinuar.

"No, nunca me sentí culpable; una vez Graciela por teléfono me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero me dijo que su coraje no era con ella sino con él. En el momento no lo valoré tanto, pero al paso de los años valoré mucho que ella me dijera eso, ella no se imagina el gran bien que hizo al decirme eso, tal vez se estaba sincerando pero a mi me hizo mucho bien, porque sí es un gran paquete".