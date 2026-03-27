viernes 27  de  marzo 2026
Guerra en Irán

Israel y Estados Unidos bombardean por tercera vez la central nuclear iraní de Bushehr

Las investigaciones preliminares indican que el proyectil no causó ni víctimas ni daños materiales o técnicos en las distintas partes de la central nuclear, según publicó la agencia oficial iraní Fars

Uno de los aviones militares de Estados Unidos participa en la operación Furia Épica.

Uno de los aviones militares de Estados Unidos participa en la operación Furia Épica.

@CENTCOM

WASHINGTON — La central nuclear iraní de Bushehr fue blanco este viernes de un tercer ataque de Estados Unidos e Israel, pese a las condenas a estos bombardeos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de Rusia, un aliado del régimen teocrático.

Las investigaciones preliminares indican que el proyectil no causó ni víctimas ni daños materiales o técnicos en las distintas partes de la central nuclear, según publicó la agencia oficial iraní Fars.

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El régimen iraní denunció que "atacar instalaciones nucleares pacíficas constituye una clara violación de las normas internacionales" y que estos ataques podrían "amenazar gravemente la seguridad de la región".

Por su parte, el OIEA comunicó en su cuenta de X que fue informado por Irán de un nuevo ataque en Bushehr, el tercer incidente de este tipo en diez días.

El organismo indicó que, según Irán, no se han reportado daños en el reactor en funcionamiento ni fugas de radiación, y que la central se encuentra en condiciones normales.

La OIEA llama a la "moderación"

El director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó nuevamente su profunda preocupación por la actividad militar en las proximidades de la central nuclear y advirtió de "un grave incidente radiológico si el reactor resultara dañado".

Grossi reiteró su llamamiento a la máxima moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear.

La central de Bushehr, situada en el sur de Irán y construida por ingenieros rusos, fue objetivo de un primer ataque la semana pasada, y de un segundo el pasado martes.

Tras este segundo ataque, Rusia expresó su "profunda indignación" y denunció que "los agresores buscan deliberadamente provocar una gran catástrofe nuclear en la región para ocultar y justificar sus acciones criminales".

La corporación atómica rusa Rosatom informó que había evacuado el pasado miércoles a 163 operarios de la central de Bushehr.

Además de Bushehr, Israel y Estados Unidos atacaron este viernes en el centro de Irán otras instalaciones nucleares de la República Islámica, sin que hubiera muertos ni fugas radiactivas.

Fueron bombardeados el complejo de procesamiento de agua pesada de Jondab y el de producción de torta amarilla (concentrado de uranio) de Ardakan, en la provincia de Yazd.

Esta planta de Ardakan es una instalación clave donde el mineral de uranio se transforma concentrado de uranio, un paso intermedio antes del enriquecimiento nuclear.

FUENTE: Con información de EFE

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