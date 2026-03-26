Rusia admite entregar armas a Irán, pero niega pasar información de inteligencia contra objetivos de EEUU

El canciller Serguéi Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, algo de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania.

MOSCÚ — El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este jueves que su país esté pasando "información de inteligencia" a Irán contra objetivos de Estados Unidos, en respuesta a las acusaciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para "matar a estadounidenses" en Medio Oriente .

¿Escalada del conflicto? Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Israel y EEUU

"Constatamos que Rusia está ayudando a Irán a nivel de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses, y Rusia facilita igualmente drones a Irán para que [este país] ataque a los países vecinos, así como las bases militares estadounidenses" en la zona, declaró Kallas a la prensa.

Durante la reunión de los ministros de Exteriores del G7, Kallas pidió este jueves a EE.UU. que presione a Rusia no solo para negociar un fin justo para la guerra de Ucrania, sino también porque Moscú está ayudando a Irán a atacar a países vecinos y bases estadounidenses.

"Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para poner en la diana a estadounidenses, para matar estadounidenses. Y Rusia está ahora también apoyando a Irán con drones para poder atacar países vecinos y también bases militares de los Estados Unidos", dijo Kallas en la reunión.

Rusia admite entrega de armas

"Mantenemos relaciones muy estrechas con Irán, en particular un acuerdo en materia de armamento. Hemos suministrado material militar a Irán, pero no podemos aceptar las acusaciones que se nos hacen de transmitir inteligencia a Irán", manifestó Lavrov, en una entrevista difundida por el canal público 'France 2', traducida al francés desde el ruso.

Lavrov, por su parte, insistió en que los ataques a Irán son una violación del derecho internacional.

"No es solo a Irán a quien hemos defendido, aunque sea un socio estratégico -que no un aliado, sino un socio con el que tenemos un acuerdo-. Lo que defendemos es, en primer lugar, el derecho internacional. Y no puedo imaginar que los franceses, que tradicionalmente resaltan su apego al derecho internacional, no vean lo que está sucediendo", señaló.

"Si Estados Unidos quiere que termine la guerra en Oriente Medio (...), debe presionar también a Rusia, para que no ayude [a Irán] en ese sentido", estimó la alta representante de política exterior del bloque.

Ucrania acusa a Rusia de apoyar a Irán

El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, acusó durante una sesión del Consejo de Seguridad del organismo, a Rusia de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Estados Unidos e Israel.

"Moscú ha estado proporcionando un apoyo militar sustancial al régimen de Teherán. Rusia no es solo su principal aliado, sino también el principal cómplice y actor central de ataques ilegales contra infraestructuras civiles de los países del Golfo", aseguró Melnyk en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania.

Según Melnyk, el Kremlin proporciona a Teherán apoyo en inteligencia, incluyendo imágenes satelitales y otros datos "cruciales" que facilitan ataques contra activos militares estadounidenses en Oriente Medio.

Drones

Además, recalcó, hay "suficientes indicios" de que Rusia está transfiriendo drones modernizados a Irán, cuyo uso permitirá a Teherán "librar esta guerra durante un periodo muy prolongado".

"Los mismos drones que enviaba Moscú desde el inicio de la guerra para asesinar a civiles ucranianos se producen ahora en Rusia y se usan tanto para destruir las infraestructuras de petróleo y gas como para matar a soldados estadounidenses", apuntó el diplomático.

Esto, señaló, se trata de "una escalada sin precedentes en la región que puede costar innumerables vidas", y calificó la cooperación entre Irán y Rusia como "alarmante".

"Pruebas irrefutables"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que su inteligencia militar (GUR) tiene "pruebas irrefutables de que los rusos continúan suministrando información de inteligencia al régimen iraní".

Según informaciones publicadas por el diario estadounidense New York Times a principios de mes, Rusia ha puesto a disposición de Irán información de inteligencia para que Teherán pueda atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

Melnyk también respondió hoy al representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, que se refirió al "sufrimiento" de la población rusa: "Escuchando todas esas fantasías, uno podría llegar a pensar que fue Ucrania la que invadió a la pobre Rusia, y no al revés".

"George Orwell se revolvería en su tumba", agregó.

FUENTE: Con información de EFE