EEUU e Israel atacan plantas nucleares en Irán, régimen amenaza con atacar hoteles de la región

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica

WASHINGTON — Estados Unidos e Israel atacaron este viernes dos instalaciones nucleares en Irán , donde Washington espera haber cumplido sus objetivos de guerra en un par de semanas.

Los precios del petróleo subieron en medio de los combates en el Golfo y en Líbano, sin que se vislumbre un final claro.

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El presidente Donald Trump pospuso "hasta el lunes 6 de abril" su ultimátum de ataque a las centrales eléctricas en Irán "a petición del gobierno iraní".

Su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó tras asistir al G7 que Irán no ha contestado a un plan para poner fin a la guerra, pero ha enviado "mensajes" que muestran interés por la vía diplomática.

El diálogo indirecto no acalla las armas.

"Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente", declaró Rubio.

Ataques a plantas nucleares

El ejército israelí confirmó haber atacado el reactor nuclear de agua pesada de Arak, en el centro de Irán, poco después de que medios iraníes reportaran bombardeos sobre el lugar.

También confirmó ataques a "una planta de extracción de uranio situada en Yazd, en el centro de Irán", horas después de que la organización de energía atómica de la república islámica informara que bombardeos de Estados Unidos e Israel en la instalación.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, obligaron a tres barcos a dar media vuelta en el estrecho de Ormuz, una ruta que, según ellos, queda cerrada a los buques que vengan o se dirijan a puertos vinculados al "enemigo".

Irán amenaza a hoteles

El ejército iraní, por su parte, advirtió que los hoteles de la región que alberguen a militares estadounidenses se convertirán en objetivos.

Y amenaza con continuar atacando a Israel y a bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Baréin.

El Soufan Center, con sede en Nueva York, estima que Estados Unidos se expone a un error de cálculo porque "los asesinatos de altos cargos (...) han marginado a la dirección política y han colocado al Cuerpo de Guardianes de la Revolución en el centro del juego".

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó este viernes con atacar infraestructuras de Israel y las vinculadas con Estados Unidos en Oriente Medio tras las ofensivas de hoy contra dos de las principales siderúrgicas de Irán.

“Ustedes mismos iniciaron el juego con fuego y los ataques contra infraestructuras. Esta vez la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’; ¡esperen!”, advirtió en X el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, Mayid Musavi.

El alto cargo militar recomendó a los empleados de empresas industriales vinculadas a Estados Unidos e Israel “abandonar de inmediato sus lugares de trabajo para no poner en riesgo sus vidas”.

“Ya nos pusieron a prueba una vez”, sostuvo Musavi después de los ataques israelí-estadounidenses de hoy contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, las dos principales del país persa, situadas en el centro y oeste de Irán.

Las autoridades iraníes han informado de daños en estas dos compañías, pero afirmaron que los ataques no han causado muertes.

Los bombardeos contra estas instalaciones reflejan una ampliación de los objetivos hacia infraestructuras clave, a lo que la República Islámica ha tratado de dar una respuesta recíproca en días anteriores con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y países de Oriente Medio

"Ningún ingreso"

El sábado se cumplirá un mes de la guerra, desatada por ataques conjuntos de Israel y de Estados Unidos a Irán y que se ha extendido a todo Oriente Medio.

Israel intensifica su campaña militar con nuevos ataques este viernes en el oeste del país y contra Teherán. Dice que apunta a sitios de producción de armas, "principalmente misiles balísticos".

Desde hace un mes, los bombardeos y la angustia impide a los habitantes de Teherán conciliar el sueño.

"No tengo absolutamente ningún ingreso", dice Golnar, que vivía de su tienda en línea.

Kaveh, un artista de 38 años, asegura que grupos vinculados a las fuerzas de seguridad han "tomado el control de las calles".

Si se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra con este régimen "estaremos condenados. Como mínimo, tendremos que abandonar Irán durante dos o tres años, porque se volverán contra nosotros", alertó.

Líbano continúa su descenso a los infiernos, después de haber sido arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando el grupo proiraní Hezbolá comenzó a disparar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en bombardeos.

La situación del Líbano es "extremadamente preocupante", con un riesgo "real" de "catástrofe humanitaria", alertó la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).

La situación de los civiles también preocupa al G7.

En París los ministros de Relaciones Exteriores de las economías más desarrolladas pidieron el "cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles" en Medio Oriente.

Al término del encuentro, Rubio dio cuenta de avances en sus conversaciones con los aliados de Estados Unidos sobre cómo impedir que Irán establezca un "sistema de peaje" en el estratégico estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de AFP y EFE