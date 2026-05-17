domingo 17  de  mayo 2026
RECONOCIMIENTO

Arturo Sandoval sobre Orden de Isabel la Católica: "Jamás lo imaginé"

Arturo Sandoval recibirá la Orden de Isabel la Católica, una de las más altas condecoraciones que otorga la corona de España

Arturo Sandoval.&nbsp;

Arturo Sandoval. 

Silvio Campos/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Arturo Sandoval recibirá la Orden de Isabel la Católica, uno de las más altas condecoraciones que otorga la corona de España. El trompetista cubano anunció la noticia en su perfil en Facebook.

"Con profunda emoción y enorme gratitud, deseo compartir que este próximo 19 de mayo tendré el inmenso honor de recibir oficialmente la Orden de Isabel la Católica, una de las más altas distinciones otorgadas por el Reino de España", expresó el aclamado músico en la red social.

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La condecoración le será entregada de manos del cónsul de España.

"Como músico, como cubano y como ser humano que ha dedicado toda su vida a la música, jamás imaginé vivir algo tan significativo", añadió Sandoval, quien también agradeció al rey Felipe VI, al gobierno español y a quienes hicieron posible tan prestigiosa distinción.

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Instituida por el rey Fernando VII el 14 de marzo de 1815, la Real Orden de Isabel la Católica premia la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad.

A este importante reconocimiento se suma el Latin Grammy a la Excelencia Musical, que el músico recibió en Sevilla, en 2023. Un año después fue honrado en Washington D.C por los Kennedy Center Honors, una de las más altas distinciones otorgada en EEUU a artistas por sus aportes a la cultura.

Sandoval también fue merecedor de la Medalla Presidencial de la Libertad, máxima condecoración civil que otorga EEUU y que recibió de manos de Barack Obama en 2013. Además, le han sido otorgados múltiples premios Grammy y Latin Grammy, la Medalla Nacional de las Artes, un Emmy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2025, la Orden de Isabel la Católica le fue otorgada al músico dominicano Juan Luis Guerra.

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