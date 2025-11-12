jueves 13  de  noviembre 2025
INVESTIGACIÓN

Justicia de EEUU imputa a militar cubano por fraude migratorio tras ingresar al país en 2024

El cubano Luis Raúl González-Pardo dijo en abril que no había recibido entrenamiento militar ni servido en ninguna unidad, aunque fue piloto del régimen

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.

FBI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La justicia estadounidense imputó a un ciudadano cubano por cometer fraude migratorio al ocultar su pasado como militar en la isla cuando solicitó la residencia en Estados Unidos, informó este miércoles 12 de noviembre el gobierno.

En 2024, la llegada de Luis Raúl González-Pardo Rodríguez a Estados Unidos indignó a activistas cubanos y políticos floridanos, como el actual secretario de Estado Marco Rubio, que acusaron al piloto de estar involucrado en el derribo de dos avionetas de la ONG cubano-estadounidense Hermanos al Rescate en 1996.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos persiguieron y derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida, matando a cuatro personas. Según activistas cubanos, González-Pardo Rodríguez estuvo implicado en esa operación.

El año pasado, cuatro políticos de Florida —entre ellos el senador Rick Scott y el entonces senador Rubio— enviaron una carta a la administración demócrata de Joe Biden (2021-2025) para protestar por el ingreso al país del piloto con un "permiso humanitario" otorgado a algunos cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, señaló en un comunicado: "El pasado de este hombre como piloto militar durante mucho tiempo del malvado régimen de [líder comunista Fidel] Castro, que ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, debería haber ocupado un lugar destacado en su expediente de inmigración".

La Fiscalía lo acusa de fraude, uso indebido de visados, permisos y otros documentos, y por realizar declaraciones falsas a una agencia federal. De ser declarado culpable de todos esos cargos, el acusado se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión.

Fraude del militar

De acuerdo con la acusación, González-Pardo Rodríguez presentó una solicitud en abril de este año para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Durante el proceso, declaró que nunca había recibido entrenamiento militar ni servido en ninguna unidad militar o policial, aunque había sido piloto de las fuerzas aéreas cubanas entre 1980 y 2009.

FUENTE: Con información de AFP

