lunes 10  de  noviembre 2025
SUCESOS

Régimen cubano arresta a ciudadanos por reclamar servicios básicos en Guantánamo

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) calificó los arrestos como una "violación grave al derecho a la manifestación pacífica"

Personas caminan por una calle antes de que el huracán Melissa azote la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.&nbsp;

Personas caminan por una calle antes de que el huracán Melissa azote la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025. 

YAMIL LAGE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen cubano arrestó al menos cuatro personas en Maqueicito, una comunidad rural en Guantánamo, después de que decenas de habitantes se manifestaran públicamente para reclamar el restablecimiento de la electricidad y el suministro de agua, servicios que llevaban cortados más de diez días a raíz de los graves daños causados por el huracán Melissa.

La acción represiva se dirigió contra manifestantes que, de forma pacífica, exigían condiciones de vida esenciales. Los arrestados han sido identificados como Maciel Diéguez, su sobrino Walter Diéguez, Yordano Leiva, y Pedro Roberto Sarmiento Almaguer, reseña el portal web Martí Noticias.

Lee además
El preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez y su madre, Moraima Rodríguez Batista.
DDHH

Denuncian ataque contra preso político del 11J en Cuba: "Trataron de asfixiarlo con una almohada"
El Huracán Melissa dejó desolación a su paso en Cuba. 
CAOS

Crisis en oriente de Cuba, daños de Melissa superan capacidad del régimen

Una vecina, que solicitó el anonimato por miedo a las represalias del régimen, explicó que la movilización ciudadana surgió de la desesperación y la frustración ante la incapacidad o la negativa de las autoridades locales para atender sus reclamos.

"Nos vimos obligados a salir a la carretera para que nos prestaran atención, ya que llamábamos una y otra vez y nos colgaban el teléfono, ignorándonos por completo. Protestamos, y la respuesta fue encarcelar a gente, algo que el régimen no debería haber hecho", declaró la mujer a Martí Noticias.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban a los manifestantes, incluyendo familias enteras, coreando el lema "¡Queremos corriente!". Se reportó la quema de neumáticos, lo cual, según testigos, se hizo únicamente para señalizar a los vehículos que evitaran el área de la concentración. La residente señaló que "solo estábamos pidiendo que nos devolvieran la electricidad y que trajeran pipas de agua", una protesta que reunió a más de 200 personas.

Tras la protesta, la dictadura intensificó el control sobre la población. Residentes denunciaron una mayor presencia de la Policía y de la Seguridad del Estado en el acceso al poblado. "Los agentes están en la parada, vigilando. No permiten grabar ni conversar con nadie", advirtió la misma fuente.

Además, se registró una suspensión temporal del servicio de Internet, una táctica habitual del régimen para impedir la difusión de información y la documentación de los hechos que demuestran el descontento social. "Aparentemente, el gobierno tenía temor de que se revelara lo que está ocurriendo aquí en Cuba, por eso cortaron la conexión", agregó la ciudadana.

Organizaciones de derechos humanos criticaron duramente la respuesta del aparato estatal. La plataforma Ciudadanía y Libertad condenó el uso de los cortes de Internet como un "mecanismo de control y silencio informativo ante la insatisfacción ciudadana".

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) calificó los arrestos como una "violación grave al derecho a la manifestación pacífica". El ICLEP fue contundente al afirmar que: "Responder con detenciones, vigilancia e incomunicación a ciudadanos que solo demandan servicios vitales confirma, una vez más, el carácter represivo del aparato estatal frente a cualquier muestra de inconformidad social".

El incidente en Maqueicito subraya el creciente descontento en la zona oriental de Cuba, una de las regiones más afectadas por la pobreza y los efectos del huracán Melissa, que dejó más de 70,000 viviendas dañadas y fallas prolongadas de servicios esenciales. Aunque la Unión Eléctrica (UNE) informó una recuperación parcial, los reportes de los ciudadanos, silenciados por la represión, pintan un panorama muy diferente.

La luz fue restablecida en Maqueicito solo el domingo, tras casi dos semanas de apagón que intensificaron las penurias bajo el control del régimen.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

Temas
Te puede interesar

Del desastre del huracán Melissa en Cuba a la maquiavélica acusación contra el ex ministro Gil

Académico de origen cubano es nombrado presidente de la Universidad de Georgetown

Ecuador traslada a los primeros reclusos a la mega cárcel tras violento motín

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

Te puede interesar

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ESCáNDALO

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021