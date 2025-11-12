Brad Pitt e Inés de Ramón se muestran enamorados en estreno de "Jay Kelly"

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, se mostraron enamorados en la premier de la película Jay Kelly , que se llevó a cabo en el Egyptian Theatre de Los Ángeles. El actor y la ejecutiva de joyería asistieron al evento para apoyar a George Clooney , Adam Sandler y Laura Dern.

Una fuente que estuvo en el lugar dijo a la revista People que la pareja se mostró cariñosa e inseparable tanto en el estreno como en la after party.

"Se veían muy enamorados. Él estaba de muy buen humor y parecía encantado de estar allí celebrando con su amigo. Brad e Inés conversaron un rato con Clooney y luego hablaron brevemente con Bono", comentó el informante. "Se les veía muy enamorados. Él estaba de muy buen humor y parecía encantado de estar allí para celebrar a su amigo".

Brad Pitt - Captura Brad Pitt, Inés de Ramón y Eve Hewson, hija de Bono. Captura de pantalla/Instagram/@gettyentertainment

El protagonista de F1 lució un suéter de terciopelo verde con jeans a juego, mientras que de Ramón llevó un vestido crema. La pareja posó junto a Eve Hewson.

La aparición de la pareja en el estreno de la película se produce un mes después de que una fuente cercana asegurara a People que están viviendo juntos. "Brad incluye a Inés en todos sus viajes, y cuando están en casa, simplemente se relajan juntos. Están convirtiendo su casa en un verdadero hogar", comentó entonces a la revista.

En octubre, otro informante dijo al magazine que la pareja estaba feliz y que Brad realmente estaba enamorado.