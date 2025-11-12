miércoles 12  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón se muestran enamorados en estreno de "Jay Kelly"

Una fuente que estuvo en el lugar dijo a la revista People que la pareja se mostró cariñosa e inseparable tanto en el estreno como en la after party

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Jamie McCarthy vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, se mostraron enamorados en la premier de la película Jay Kelly, que se llevó a cabo en el Egyptian Theatre de Los Ángeles. El actor y la ejecutiva de joyería asistieron al evento para apoyar a George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern.

Una fuente que estuvo en el lugar dijo a la revista People que la pareja se mostró cariñosa e inseparable tanto en el estreno como en la after party.

Lee además
La actriz estadounidense y enviada especial de la ONU Angelina Jolie y el actor estadounidense Brad Pitt llegan al cuarto día de la Cumbre Mundial para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos en Londres el 13 de junio de 2014.
CELEBRIDADES

Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por $35 millones por venta de viñedo
Mathias Enard es un escritor y traductor francés, ganador del premio Goncourt en 2015 por la novela Brújula.
LITERATURA

Escritor Mathias Énard inicia residencia en el Museo del Prado

"Se veían muy enamorados. Él estaba de muy buen humor y parecía encantado de estar allí celebrando con su amigo. Brad e Inés conversaron un rato con Clooney y luego hablaron brevemente con Bono", comentó el informante. "Se les veía muy enamorados. Él estaba de muy buen humor y parecía encantado de estar allí para celebrar a su amigo".

Brad Pitt - Captura
Brad Pitt, Inés de Ramón y Eve Hewson, hija de Bono.

Brad Pitt, Inés de Ramón y Eve Hewson, hija de Bono.

El protagonista de F1 lució un suéter de terciopelo verde con jeans a juego, mientras que de Ramón llevó un vestido crema. La pareja posó junto a Eve Hewson.

La aparición de la pareja en el estreno de la película se produce un mes después de que una fuente cercana asegurara a People que están viviendo juntos. "Brad incluye a Inés en todos sus viajes, y cuando están en casa, simplemente se relajan juntos. Están convirtiendo su casa en un verdadero hogar", comentó entonces a la revista.

En octubre, otro informante dijo al magazine que la pareja estaba feliz y que Brad realmente estaba enamorado.

Temas
Te puede interesar

Orquesta La Crítica honra el legado de Benny Moré

Sospechosa de robo al Louvre queda en libertad con restricciones judiciales

Lanzan avance del filme "The Devil Wears Prada 2"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA realiza su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CONFRONTACIÓN

Petro ordena a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EEUU

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón se muestran enamorados en estreno de "Jay Kelly"

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación ciudadana Súmate, fue detenida el 26 de agosto por el régimen
REPRESIÓN

ONG venezolana denuncia que activista electoral es procesada en ausencia y sin derecho a la defensa

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe durante el X Diálogo del Grupo IDEA
DIÁLOGO IDEA

Uribe legitima el uso de la fuerza contra Maduro ante amenaza del narcoterrorismo

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
DECLARACIONES

Inspiración y acción: la mirada de Laura Chinchilla sobre los desafíos democráticos en IDEA 2025

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
SEGURIDAD

DHS arresta en Florida a más de 150 inmigrantes ilegales con antecedentes de delitos sexuales

El presidente Donald Trump habla mientras visita a las tropas federales en la instalación de operaciones de la Policía en Washington, DC, el 21 de agosto de 2025.
PAGO RETROACTIVO

¿Qué tan rápido cobrarán los trabajadores federales una vez termine el cierre del Gobierno?