jueves 13  de  noviembre 2025
DIÁLOGO PRESIDENCIAL

'Declaración de Miami' reconoce a Edmundo González como presidente "de hecho y de derecho" de Venezuela

La propuesta del expresidente colombiano Andrés Pastrana fue acogida en el X Diálogo Presidencial de IDEA que congregó a exmandatarios iberoamericanos en Miami

El expresidente colombiano Andrés Pastrana

El expresidente colombiano Andrés Pastrana

DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI. – En el marco del X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, celebrado los días 11 y 12 de noviembre, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana promovió la "Declaración de Miami", un documento que reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente "de hecho y de derecho" de Venezuela.

La propuesta se presentó en el foro que congregó a exmandatarios iberoamericanos bajo el lema "América Latina y el final de las dictaduras", al que también asistieron activistas y opositores a regímenes de la región como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Pastrana enfatizó la necesidad de un cambio en la semántica y el tratamiento diplomático hacia el liderazgo opositor venezolano.

"No podemos seguir llamando, lo hace usted, lo hago yo, cada vez que uno habla de Edmundo [González Urrutia], 'el presidente electo de Venezuela'. No. Él es el presidente de Venezuela", afirmó Pastrana.

La declaración insta a la comunidad internacional a reconocer la legitimidad de González Urrutia y de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a quien Pastrana considera la vicepresidenta y jefa de gobierno en transición.

El exmandatario colombiano fundamentó esta legitimidad en los resultados electorales, que otorgaron a la oposición el 62% de los votos, respaldados por más de 25.000 actas certificadas. Según Pastrana, estas pruebas ya se presentaron ante líderes regionales, como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Contexto de presión militar y lucha antinarcóticos

El pronunciamiento del Grupo IDEA ocurre en un momento de alta tensión y actividad militar en el Caribe. El foro de expresidentes coincidió con el despliegue del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque frente a las costas venezolanas.

Pastrana conectó esta presencia militar con una intensificada lucha contra el narcotráfico, una operación que describió como de "interdicción". Señaló que además de la flota americana, en el Caribe operan fuerzas de Francia (en Martinica) y de los Países Bajos (en Aruba y Curazao) con el objetivo de proteger sus territorios e impedir el paso de drogas.

El expresidente colombiano diferenció claramente la estrategia actual de una intervención militar directa. Al ser consultado sobre si se pasará de la presión a la acción, Pastrana fue contundente: "En Venezuela no va a haber invasión, en Venezuela va a haber extracción. Eso es lo que yo creo que va a pasar".

El X Diálogo Presidencial contó con la participación virtual de María Corina Machado, quien afirmó que Venezuela afronta "horas decisivas" y se encuentra en "el umbral de la libertad".

También intervinieron otros exjefes de Estado como José María Aznar de España y Álvaro Uribe de Colombia, quienes analizaron los desafíos para la democracia en la región.

La ‘Declaración de Miami’ representa un paso formal de este influyente grupo de exmandatarios para consolidar el apoyo internacional al gobierno de transición en Venezuela.

