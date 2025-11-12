El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , acusó el miércoles a los demócratas de tratar de "desviar" la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas", afirmó Trump en Truth Social en alusión a la parálisis presupuestaria de 40 días en Estados Unidos, que le achaca a sus opositores.

Congresistas demócratas publicaron el miércoles correos electrónicos en los que Epstein sugiere que Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente sabía "acerca de las chicas".

"Se trata de otra burda campaña mediática de la ultraizquierda para ocultar los continuos fracasos de su agenda y su descarrilado rumbo ideológico", manifestó el presidente Trump.

La ultraizquierda ya no haya qué inventarse contra Trump, y lo peor es que todo le sale mal. Decenas de millones de estadounidenses ya no se dejan confundir con estas burdas estratégicas y mentiras. Este el único plan de los radicales: no parar de entorpecer los éxitos de la administración Trump y los republicanos.

La izquierda no encuentra qué inventarse

"Ya los extremistas demócratas no encuentran qué hacer ni qué inventarse para confundir y manipular a la gente, mientras cada paso y acción que toman los hunden más en su pantano", indicó a periodistas

Trump ha negado en múltiples ocasiones cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de Epstein, que supuestamente se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes de Epstein", un tema que ahora los radicales en el Congreso al parecer lo toman como otro instrumento fallido para volver a atacar al Presidente. El objetivo es no dejarlo trabajar ni respirar. La experiencia política de Trump ya está por encima de estas campañas que sólo creen quienes lo odian.

A los demócratas, con cada vez menos prestigio y credibilidad, sin liderazgo, sentados sobre una agenda Woke y "Progresista" (socialista) sólo les resta llevar a cabo este tipo de shows hollywoodenses con el apoyo de la prensa de ultraizquierda.

FUENTE: Con información de AFP.