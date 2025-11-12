miércoles 12  de  noviembre 2025
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

"Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas", afirmó Trump en Truth Social

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el miércoles a los demócratas de tratar de "desviar" la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas", afirmó Trump en Truth Social en alusión a la parálisis presupuestaria de 40 días en Estados Unidos, que le achaca a sus opositores.

Lee además
El abogado y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.
JUSTICIA

Trump indulta a personas que intentaron demostrar fraude electoral en 2020
Sonia Schott
OPINIÓN

La pregunta sigue en el aire: ¿Atacará Trump a Venezuela?

Congresistas demócratas publicaron el miércoles correos electrónicos en los que Epstein sugiere que Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente sabía "acerca de las chicas".

"Se trata de otra burda campaña mediática de la ultraizquierda para ocultar los continuos fracasos de su agenda y su descarrilado rumbo ideológico", manifestó el presidente Trump.

La ultraizquierda ya no haya qué inventarse contra Trump, y lo peor es que todo le sale mal. Decenas de millones de estadounidenses ya no se dejan confundir con estas burdas estratégicas y mentiras. Este el único plan de los radicales: no parar de entorpecer los éxitos de la administración Trump y los republicanos.

La izquierda no encuentra qué inventarse

"Ya los extremistas demócratas no encuentran qué hacer ni qué inventarse para confundir y manipular a la gente, mientras cada paso y acción que toman los hunden más en su pantano", indicó a periodistas

Trump ha negado en múltiples ocasiones cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de Epstein, que supuestamente se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes de Epstein", un tema que ahora los radicales en el Congreso al parecer lo toman como otro instrumento fallido para volver a atacar al Presidente. El objetivo es no dejarlo trabajar ni respirar. La experiencia política de Trump ya está por encima de estas campañas que sólo creen quienes lo odian.

A los demócratas, con cada vez menos prestigio y credibilidad, sin liderazgo, sentados sobre una agenda Woke y "Progresista" (socialista) sólo les resta llevar a cabo este tipo de shows hollywoodenses con el apoyo de la prensa de ultraizquierda.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Israel pone plazo al régimen de Irán, afirma que su caída será antes de 2029

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA realiza su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CONFRONTACIÓN

Petro ordena a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EEUU

Apagón general deja sin luz a República Dominicana. video
Crisis energética

Apagón masivo deja sin electricidad a República Dominicana

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón se muestran enamorados en estreno de "Jay Kelly"

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe durante el X Diálogo del Grupo IDEA
DIÁLOGO IDEA

Uribe legitima el uso de la fuerza contra Maduro ante amenaza del narcoterrorismo

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
DECLARACIONES

Inspiración y acción: la mirada de Laura Chinchilla sobre los desafíos democráticos en IDEA 2025

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
SEGURIDAD

DHS arresta en Florida a más de 150 inmigrantes ilegales con antecedentes de delitos sexuales

El presidente Donald Trump habla mientras visita a las tropas federales en la instalación de operaciones de la Policía en Washington, DC, el 21 de agosto de 2025.
PAGO RETROACTIVO

¿Qué tan rápido cobrarán los trabajadores federales una vez termine el cierre del Gobierno?