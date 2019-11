Mujer que entró en el resort de Trump es sentenciada

Altman dijo que invadir una propiedad del gobierno, particularmente una en la que se hospeda el presidente, es un "delito grave". También dijo que "la evidencia era abrumadora" de que Zhang mintió a los agentes del Servicio Secreto para entrar en Mar-a-Lago y cuando la confrontaron. "Ella mintió una y otra vez", dijo Altman.

Zhang le dijo a Altman que fue a Mar-a-Lago "para encontrarse con el presidente y la familia y simplemente hacer amigos". Cuando un incrédulo Altman le preguntó si creía que realmente podría cumplir con los Trump, Zhang se rió a carcajadas y dijo que también esperaba conocer a otras personas. Zhang luego le dijo a Altman que el presidente le dijo a los periodistas que había invitado a Zhang a Mar-a-Lago.

Eso nunca sucedió, y Altman llamó a eso otra mentira. El fiscal federal adjunto Rolando García citó las falsedades de Zhang al argumentar una sentencia de 18 meses, diciendo que Zhang "mintió a todos" para entrar en Mar-a-Lago, incluidos los agentes del Servicio Secreto, la recepcionista del club e incluso su taxista. García también señaló los dispositivos electrónicos encontrados en su persona y en su hotel.

“Eso ciertamente no sugiere que ella sea una turista equivocada. Ella tenía una agenda ", dijo García. No especificó cuál creía que era la agenda de Zhang, pero dijo que sus acciones "sugieren que no fue solo tomar una foto con una persona famosa". Después de actuar como su propia abogada en el juicio, Zhang permitió que la defensora pública federal Kristy Militello la ayudara en la audiencia. Militello le dijo a Altman que Zhang tenía una "idea fantástica" de que podría formar una sociedad comercial con el presidente, a quien "admiraba profundamente", o con su familia. Ella dijo que Mar-a-Lago no tiene ninguna regla en contra de llevar cualquier cantidad de productos electrónicos. Ella dijo que Zhang debería ser sentenciada a los ocho meses que ya ha cumplido.

Cuando Zhang fue arrestada, llevaba cuatro teléfonos celulares, una computadora y un disco duro externo y su hotel contenía más artículos electrónicos y dinero en efectivo. Eso llevó a especular que podría ser una espía, pero nunca fue acusada de espionaje.

En cambio, los mensajes de texto descritos en su juicio y publicados en su archivo de la corte después de su condena sugieren que esperaba reunirse con el presidente o su familia para discutir posibles negocios, junto con otros ejecutivos estadounidenses. Zhang, quien, según Altman, posee una casa de $ 1.5 millones en China, pagó $ 20,000 en febrero a "Charles", un hombre que solo conocía en línea, para asistir a un evento de amistad chino-estadounidense en Mar-a-Lago el 30 de marzo. El evento a-Lago prometió una foto con el presidente o un miembro de su familia.

Los ex defensores públicos de Zhang creen que "Charles" es Charles Lee, un ciudadano chino que dirigió la Asociación de Amistad China de las Naciones Unidas, que no está afiliada a la ONU. Charles le envió un mensaje de texto a Zhang a mediados de marzo diciéndole que el evento de Mar-a-Lago había sido cancelado, pero que podría llevarla a otros eventos con Bill y Hillary Clinton o el multimillonario Warren Buffett. En cambio, Zhang exigió un reembolso.

Los fiscales dijeron que esto demostró que ella sabía que el encuentro de Trump había salido y que su llegada a Mar-a-Lago no fue un malentendido. Zhang voló a Estados Unidos el 28 de marzo. Dos días después, un taxi la dejó en el área de revisión del Servicio Secreto frente a Mar-a-Lago. El presidente y su familia estaban visitando el club, aunque él jugaba al golf en su campo cercano y Zhang nunca estaba cerca de él.