sábado 4  de  julio 2026
Conmemoración

Rusia y la Unión Europea felicitan a EEUU por su 250º aniversario y resaltan una "histórica amistad"

Putin también felicitó a EEUU: "Rusia extendió su apoyo inequívoco a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del yugo británico", resaltó

Vista del Monumento Nacional Monte Rushmore durante un evento del Día de la Independencia al que asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Keystone, Dakota del Sur, el 3 de julio de 2026.

Vista del Monumento Nacional Monte Rushmore durante un evento del Día de la Independencia al que asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Keystone, Dakota del Sur, el 3 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó este sábado a Estados Unidos en su 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia que certificó su nacimiento como país, con un mensaje de afecto en el que destacó la historia de amistad trasatlántica que comenzó desde entonces con el Viejo Continente.

"Durante 250 años, nuestra alianza transatlántica se ha forjado a partir de nuestros valores compartidos y lazos familiares. Y, en ocasiones, se ha fortalecido gracias a la inmensa valentía y las vidas perdidas en defensa de la libertad", manifestó Von der Leyen en su felicitación, enviada a través de redes sociales.

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La presidenta de la Comisión Europea recordó que el mejor símbolo de esta amistad no es otro que la Estatua de la Libertad, el monumento que le regaló Francia a Estados Unidos en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones.

"La Declaración de Independencia dio origen a una nueva nación fundada sobre los ideales de libertad y la búsqueda de la felicidad. Por eso, esta noche los fuegos artificiales iluminarán los cielos a ambos lados del Atlántico", concluyó Von der Leyen.

Rusia le recuerda a EEUU su apoyo

El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó este sábado a Estados Unidos por el 250.º aniversario de su independencia y recordó el apoyo de Rusia a la secesión de las trece colonias norteamericanas, en el "hito de la historia mundial" que supuso la Declaración de Independencia.

"Rusia extendió su apoyo inequívoco a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del yugo británico", resaltó Putin en un mensaje dirigido a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Putin recordó las "importantes páginas" de las relaciones bilaterales entre los dos países durante estos dos siglos y medio de historia, como la colaboración en las dos guerras mundiales y la "liberación de la humanidad de los horrores del nazismo".

Asimismo, ambas partes colaboraron para "dar forma a los cimientos del orden mundial contemporáneo" y hoy en día "son las potencias nucleares más grandes", con "una responsabilidad especial para mantener la seguridad y estabilidad internacionales".

"Confío en el establecimiento de unas relaciones constructivas, equitativas y mutuamente beneficiosas" entre Moscú y Washington "por nuestros pueblos y también por toda la comunidad internacional".

"Donald, te deseo a ti y a tus seres queridos salud, bienestar y todos los éxitos y deseo felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos de Estados Unidos", remarcó Putin ya en un tono más personal.

"Defensa de los valores"

Por otra parte, la Embajada rusa en Washington recordó que a día de hoy los dos países "no tienen divisiones ideológicas de fondo" y sus dos líderes "tienen una excelente química personal" por su "defensa de los valores tradicionales de la familia y la religión, la soberanía del estado-nación y enfrentada al 'orden basado en normas' liberal-globalista que domina la Europa moderna".

"Rusia y Estados Unidos podrían y deberían coexistir constructivamente para construir una asociación económicamente viable y mutuamente respetuosa e igualitaria", concluyó la misión diplomática.

Esta histórica conmemoración de la independencia coincide con una brutal ola de calor que ha puesto a unos 160 millones de estadounidenses bajo alertas por temperaturas intensas o extremas.

Una situación que complica o ha causado estragos en decenas de comparsas y fiestas en pueblos y ciudades de gran parte del país, donde el feriado del 4 de julio es uno de los más esperados del año.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

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