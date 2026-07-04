Militares bajo escrutinio: ¿qué pasó con las operaciones tras terremotos?

CARACAS.- En medio de la tragedia que vive Venezuela tras el doblete de terremotos del 24 de junio, la lupa está puesta sobre la actuación de los militares.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidense, reportó hasta el 1 de julio 2.295 fallecidos y 11.267 heridos.

SALUD MENTAL Después de los terremotos: la otra emergencia que enfrenta Venezuela

Muchos ciudadanos, especialmente en la Zona de Desastre de La Guaira, han interpelado a efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para que sumen de manera más activa en el trabajo de rescate, mientras que algunos rescatistas internacionales denunciaron los obstáculos de funcionarios castrenses a sus labores.

"El país necesita de ustedes. Baja tu arma, baja los plomos", le gritó un hombre indignado a un militar en Tanaguarena, en el estado La Guaira, el domingo 28 de junio, según constataron periodistas de AFP.

"¿Por qué no los trajeron en bragas? ¿Por qué no los trajeron con palas y con picos? ¿Por qué los trajeron con fusil y con armas? ¿Dónde está la guerra?", protestó el comerciante Alexander Mijares.

En rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el 2 de julio, Delcy Rodríguez defendió el rol militar en La Guaira. "La Fuerza Armada sí está con palas, sí está con carretillas. Las generalizaciones no son buenas", puntualizó.

El general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar, expone: “Lamentablemente, a esta Fuerza Armada no le dieron la formación, la capacitación para servirle a los ciudadanos, para ser factor de seguridad de los ciudadanos”, señala

El oficial indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que, dentro del estamento militar, se perdió el entrenamiento permanente del personal y durante los años del chavismo en el poder: “Lo único que hicieron fue ideologizarlos y politizarlos”.

Herrera Betancourt recuerda que el Ejército venezolano tenía un cuerpo de ingenieros bien capacitado y con buena dotación “que hacía su labor permanente, haciendo labores de construcción y mejoramiento”.

Para el general retirado, es lamentable que la actuación de la FAN en medio de la tragedia que vive Venezuela esté en entredicho. “Ni saben ni qué tienen que hacer, ni la motivación la tienen”.

Cree que los venezolanos, pero especialmente las víctimas directas de los terremotos, sienten “que hay un grupo de gente para estar defendiendo al gobierno, para estar reprimiendo a la población y no al servicio a la patria”.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, aseguró en una entrevista el 28 de junio, con N+ Univision, que existe “una coordinación estrecha con las autoridades venezolanas” y que las Fuerzas Armadas de ambos países desarrollan tareas conjuntas en las zonas más afectadas.

Sin embargo, el general Herrera Betancourt considera que en estas afirmaciones “hay mucho de diplomacia”.

Agrega: “Pueden estar presentes ahí, pero no están trabajando”.

Alistamiento operativo

El vicealmirante retirado Jesús Briceño García explica que el comandante Estratégico Operacional es el responsable de haber actuado inmediatamente ante una situación que está clara en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada de 2020. Señala que los cambios doctrinarios hicieron mucho daño al alistamiento operativo, el cual debe hacerse en entrenamiento, en capacitación y en material.

“Son tres niveles que, si no se cumplen, no hay capacidad de reacción”, puntualiza a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El también analista señala que, más allá de los cambios de mando que ratifican la “politización” de la FAN, se requieren cambios en los procedimientos.

Briceño García indica que la orden de operaciones ante situaciones de desastre es parte de un concepto estratégico y le concede a la institución armada venezolana una acción operativa inmediata.

Recuerda que, anteriormente, estaban diseñados los planes para las actuaciones de emergencia.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, asumió el control operativo, de seguridad y de gestión de emergencias en La Guaira tras los devastadores terremotos. Sobre esto, el vicealmirante Briceño García dice que el primer paso era hacer un análisis de situación y después realizar el despliegue.

La experiencia del deslave

La Guaira también fue víctima del deslave del 15 de diciembre de 1999, recién llegado Hugo Chávez al poder, tras fuertes lluvias. Miles de personas perdieron la vida, mientras que poblaciones enteras del litoral central del país quedaron sepultadas. A eso se sumaron los numerosos daños estructurales.

La zona del litoral no logró recuperarse totalmente tras aquella tragedia que dejó miles de damnificados reubicados inicialmente por varias regiones del país.

Las tragedias fueron totalmente diferentes, pero en el 99 no había civiles disponibles para enfrentar la emergencia como sí los hay ahora, dice un oficial retirado de la Aviación, que estuvo en la parte operativa y quien solicita a DIARIO LAS AMÉRICAS reservar su nombre.

Relata que, en el deslave, lograron tomar el control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, instalación que sufrió daños considerables durante los recientes terremotos, durante las primeras 24 horas.

Empezaron a recibir tanto los helicópteros venezolanos, que eran 17, como los aviones que empezaron a llegar a las 48 horas para asistir ante la emergencia.

“La Fuerza Armada en ese momento logró establecer un puente logístico para evacuar a la gente a la base aérea Libertador, a Barquisimeto, a Maracaibo. Los aviones que iban con personas regresaban con logística, pero esa situación duró 20 días de supervivencia y de resolver sobre la marcha”, relata.

El oficial sostiene que “había un sistema de doctrina establecida, un protocolo de funcionamiento que es lo que se llama planimetría o planificación militar y eso funcionó muy bien”.

Refiere que en una de las zonas afectadas por los terremotos en el estado Aragua, en el centro del país, había 40 civiles echando pico y pala, mientras los policías estaban sentados en carpas, “y una misma cantidad de militares haciendo un cordón para que nadie pasara. Esa imagen queda a nivel social. Los que se esfuerzan, los que tratan de rescatar a sus víctimas”.

Señala que, ante las catástrofes, normalmente hay un cuestionamiento a las Fuerzas Armadas. “Eso ha ocurrido en la gran mayoría de los países que no tienen estructuras de defensa civil o de protección civil fuertes. Un país que no tiene terremotos no está preparado para esto”, añade.

“Muchos venezolanos recuerdan la actuación de la Fuerza Armada durante la tragedia de Vargas de 1999. Aquella institución desempeñó un papel determinante en la apertura de vías, la construcción de puentes provisionales, el despliegue de maquinaria pesada y la recuperación de servicios esenciales”, señaló el ingeniero civil David Morán en un artículo publicado en el portal La Patilla.

Relató que participó entonces en un equipo conjunto de ingenieros civiles con ingenieros militares.

“Detrás de esas acciones había muy poca improvisación. Existía una capacidad institucional construida durante décadas mediante entrenamiento permanente, doctrina de ingeniería, mantenimiento de equipos, logística suficiente y personal especializado”, dijo Morán.

Añadió que el legado permanece en el aspecto organizativo en la 61.ª Brigada de Ingenieros “General de Brigada Agustín Codazzi”. “Pero la continuidad de una unidad en los organigramas no significa necesariamente que conserve las capacidades que alguna vez tuvo”, subrayó.

Denuncian obstáculos militares

Francisco Lermanda, del grupo de rescatistas Topos de Chile, denunció que efectivos de la FAN interrumpieron las operaciones de sus equipos.

“Un militar se metió en la zona de desastre, donde está nuestra gente metida en túneles, para pedirles los documentos. Dicen que podrían ser espías de los yanquis, espías de EEUU., espías de Chile”, dijo Lermanda, en entrevista con la Alianza Rebelde Investiga(ARI).

Expresó que la presencia de personal armado dentro de un área de alto riesgo genera incertidumbre y compromete la seguridad de los equipos internacionales.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP/La Patilla