Trump afirma que su plan para el fin de la guerra en Ucrania "no es una oferta final"

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró el sábado que su plan para poner fin a la guerra en Ucrania no es su oferta final y que espera que, "de una forma u otra", los combates cesen.

Cuando los periodistas le preguntaron si su propuesta de 28 puntos —entre ellos que Ucrania ceda territorio, reduzca el tamaño de su ejército y nunca se una a la OTAN— era su "oferta final a Ucrania", Trump respondió: "No".

"Estamos intentando ponerle fin. De una forma u otra, tenemos que ponerle fin", afirmó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió con frialdad al plan y adelantó que propondrá "alternativas".

Trump ha dado a Kiev hasta el 27 de noviembre para responder a su propuesta. El plan "tendrá que gustarle, y si no le gusta, entonces, ya saben, tendrán que seguir luchando", declaró el dirigente estadounidense.

Por su parte, el líder ruso, Vladimir Putin, consideró que el texto puede servir "como base para una solución pacífica definitiva" del conflicto iniciado en 2022 y se mostró dispuesto a "discutir en profundidad todos los detalles", pero si Kiev la rechazaba, seguirá su ofensiva en Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

En caso de rechazo por parte de Kiev, amenazó con continuar las conquistas territoriales en el frente, donde su ejército lleva la ventaja.

Ante la doble presión estadounidense y rusa, Zelenski también inició consultas con sus principales aliados en Europa, muchos de ellos reunidos en la cumbre del G20 en Sudáfrica.

En un comunicado conjunto, los líderes de países europeos claves, así como Japón y Canadá, dijeron que el plan de Washington "es una base que requerirá trabajo adicional".

"Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques", afirmaron.

"Ilusión" de victoria

El vicepresidente estadounidense JD Vance respondió a las críticas dirigidas contra este plan afirmando que "se basan en una mala comprensión del contexto o en una interpretación errónea de algunas realidades cruciales sobre el terreno".

"Existe la ilusión de que si simplemente damos más dinero, más armas o imponemos más sanciones, la victoria estará al alcance de la mano", añadió.

Zelenski reconoció el viernes que su país atraviesa "uno de los momentos más difíciles de (su) historia". "Podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", Estados Unidos, afirmó.

Según el texto estadounidense, las regiones orientales Donetsk y Lugansk, así como Crimea, anexionada en 2014, durante la administración del demócrata Barack Obama, serían "reconocidas de facto como rusas", incluido por Estados Unidos.

Esto implicaría que Moscú ganaría territorios ucranianos que aún hoy están bajo control de Kiev.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la Alianza Atlántica, algo que debería inscribirse en la Constitución ucraniana.

Ucrania tendría que limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en territorio ucraniano.

Según un responsable estadounidense, el plan incluye, sin embargo, garantías de seguridad por parte de Washington y sus aliados europeos equivalentes a las de la OTAN en caso de un futuro ataque.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tienen previsto llegar a Ginebra el domingo para discutir el plan, según declaró un funcionario estadounidense.

También se espera la presencia de funcionarios europeos en Suiza.

FUENTE: Con informaciòn de AFP