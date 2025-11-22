sábado 22  de  noviembre 2025
Conflicto bélico

Trump afirma que su plan para el fin de la guerra en Ucrania "no es una oferta final"

"Estamos intentando ponerle fin. De una forma u otra, tenemos que ponerle fin", afirmó el presidente en alusión a la guerra

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado que su plan para poner fin a la guerra en Ucrania no es su oferta final y que espera que, "de una forma u otra", los combates cesen.

Cuando los periodistas le preguntaron si su propuesta de 28 puntos —entre ellos que Ucrania ceda territorio, reduzca el tamaño de su ejército y nunca se una a la OTAN— era su "oferta final a Ucrania", Trump respondió: "No".

Lee además
El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
PROPUESTA DE PAZ

Los 28 puntos del plan de EEUU para terrminar la guerra en Ucrania
El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
¿Continuará la guerra?

Trump afirma que Zelenski tendrá que aceptar el plan de EEUU para Ucrania o "seguir luchando"

"Estamos intentando ponerle fin. De una forma u otra, tenemos que ponerle fin", afirmó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió con frialdad al plan y adelantó que propondrá "alternativas".

Ucrania tiene dos alternativas

Trump ha dado a Kiev hasta el 27 de noviembre para responder a su propuesta. El plan "tendrá que gustarle, y si no le gusta, entonces, ya saben, tendrán que seguir luchando", declaró el dirigente estadounidense.

Por su parte, el líder ruso, Vladimir Putin, consideró que el texto puede servir "como base para una solución pacífica definitiva" del conflicto iniciado en 2022 y se mostró dispuesto a "discutir en profundidad todos los detalles", pero si Kiev la rechazaba, seguirá su ofensiva en Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

En caso de rechazo por parte de Kiev, amenazó con continuar las conquistas territoriales en el frente, donde su ejército lleva la ventaja.

Ante la doble presión estadounidense y rusa, Zelenski también inició consultas con sus principales aliados en Europa, muchos de ellos reunidos en la cumbre del G20 en Sudáfrica.

En un comunicado conjunto, los líderes de países europeos claves, así como Japón y Canadá, dijeron que el plan de Washington "es una base que requerirá trabajo adicional".

"Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques", afirmaron.

"Ilusión" de victoria

El vicepresidente estadounidense JD Vance respondió a las críticas dirigidas contra este plan afirmando que "se basan en una mala comprensión del contexto o en una interpretación errónea de algunas realidades cruciales sobre el terreno".

"Existe la ilusión de que si simplemente damos más dinero, más armas o imponemos más sanciones, la victoria estará al alcance de la mano", añadió.

Zelenski reconoció el viernes que su país atraviesa "uno de los momentos más difíciles de (su) historia". "Podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", Estados Unidos, afirmó.

Según el texto estadounidense, las regiones orientales Donetsk y Lugansk, así como Crimea, anexionada en 2014, durante la administración del demócrata Barack Obama, serían "reconocidas de facto como rusas", incluido por Estados Unidos.

Esto implicaría que Moscú ganaría territorios ucranianos que aún hoy están bajo control de Kiev.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la Alianza Atlántica, algo que debería inscribirse en la Constitución ucraniana.

Ucrania tendría que limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en territorio ucraniano.

Según un responsable estadounidense, el plan incluye, sin embargo, garantías de seguridad por parte de Washington y sus aliados europeos equivalentes a las de la OTAN en caso de un futuro ataque.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, tienen previsto llegar a Ginebra el domingo para discutir el plan, según declaró un funcionario estadounidense.

También se espera la presencia de funcionarios europeos en Suiza.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Rubio y Witkoff viajan a Ginebra para discutir el plan de Trump con representantes de Ucrania y europeos

Trump anuncia el fin de la protección temporal a inmigrantes somalíes en Minnesota

Trump promete ayudar al alcalde electo de Nueva York en el interés de mejorar la vida de los residentes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
¿Continuará la guerra?

Trump afirma que Zelenski tendrá que aceptar el plan de EEUU para Ucrania o "seguir luchando"

Escuadrón de aviones caza de combate  de EEUU en el Caribe.
Narcotráfico

EEUU pide a operadores de vuelos comerciales "extremar la precaución" por despliegue militar en torno a Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani.  
Política

Trump promete ayudar al alcalde electo de Nueva York en el interés de mejorar la vida de los residentes

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Investigación 

Expríncipe Andrés rechaza responder ante el Congreso de EEUU por el caso de Jeffrey Epstein

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, el menor acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Te puede interesar

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
Conflicto bélico

Trump afirma que su plan para el fin de la guerra en Ucrania "no es una oferta final"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Investigación 

Expríncipe Andrés rechaza responder ante el Congreso de EEUU por el caso de Jeffrey Epstein

Universal Orlando Resort.
PARQUES

Universal Orlando Resort inaugura temporada navideña con actividades festivas

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba.
CUBA

Cubanos, entre desgobierno, apagones y epidemia

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
Propuesta de paz

Rubio y Witkoff viajan a Ginebra para discutir el plan de Trump con representantes de Ucrania y europeos