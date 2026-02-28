Aeropuerto Internacional de Miami anuncia ambiciosa expansión de Terminal D con 17 nuevas puertas de embarque

Así será la extensión de la terminal D-6 en MIA.

MIAMI.- El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) anunció este 25 de febrero la expansión y trasformación de la Terminal D en un moderno edificio de cristal con 17 nuevas puertas de embarque y conexión directa a los controles de Aduanas, como parte de un plan de modernización que ya alcanza los 14 mil millones de dólares y cuyas principales obras se ejecutan en paralelo a la preparación operativa del aeropuerto para el Mundial FIFA y otros eventos internacionales de gran concurrencia que trascurrirán en el curso de 2026.

El anuncio realizado por la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, junto al CEO de American Airlines, Robert Isom, y el director de MIA, Ralph Cutie, marca el inicio de una de las transformaciones más ambiciosas en la historia del aeropuerto.

La expansión de la terminal D60 contempla una inversión cercana a los 1.1 mil millones de dólares y transformará el actual conjunto de 17 puertas a nivel de pista, utilizadas hoy principalmente por aeronaves regionales, en 17 puertas con puentes de embarque de cristal y salas de espera más amplias, dentro de una estructura de tres niveles con diseño predominante en cristal y luz natural. El proyecto incluirá además alrededor de 30.000 pies cuadrados destinados a nuevas concesiones comerciales -tiendas y restaurantes- y un espacio para un nuevo salón premium de American Airlines, según detalló el director de MIA, Ralph Cutie.

“Esta expansión de más de mil millones de dólares es una mejora monumental en nuestro plan de modernización que transformará la experiencia del pasajero desde la cabina hasta la acera”, afirmó la alcaldesa Levine Cava.

“No solo mantendremos el ritmo del crecimiento, nos vamos a modernizar totalmente”.

El diseño busca certificaciones LEED Silver y Envision Verified, estándares que reconocen infraestructura resiliente y sostenible.

Ralph Cutie explicó que el proyecto ya está en fase de diseño preliminar y que este verano saldrá a subasta el paquete “design-build” -diseño y construcción.

La ejecución de la obra comenzará en el verano de 2027 y se prevé que concluya en el verano de 2030. “En tres años y medio no van a reconocer este lugar”, aseguró.

Conexión directa con aduana

Uno de los cambios más significativos para el pasajero internacional que viaje por la D6 será la conexión directa en el tercer nivel hacia la instalación de U.S. Customs and Border Protection (CBP). "Esto permitirá que quienes lleguen en vuelos internacionales accedan a la aduana de manera directa, sin recorridos complejos", explicó Levine-Cava.

Robert Isom, CEO de American Airlines, destacó que el rediseño resolverá problemas históricos de la D60.

“La D60 como la conocen hoy puede ser frustrante. Los pasajeros sufren el calor, la lluvia, las tormentas. Eso cambia a partir de esta obra. Será una experiencia superior, sin calor, sin lluvia, con mayor comodidad”, afirmó.

Además, la aerolínea ampliará sus espacios premium, incluyendo un nuevo Admirals Club y la expansión de sus lounges insignia, duplicando el espacio destinado a pasajeros de clase ejecutiva y miembros.

Ralph Cutie Ralph Cutie, director del Aeropuerto Internacional de Miami. CESAR MENENDEZ DLA

Plan supera $14 mil millones

La expansión de D60 forma parte del plan integral de modernización de MIA, inicialmente estimado en 9 mil millones de dólares, pero que, según confirmó la alcaldesa, ya alcanza los 14 mil millones de dólares en inversiones aprobadas por la Comisión del Condado.

“Estamos en casi 300 proyectos a la vez”, señaló Levine-Cava. “Baños, pasarelas, ascensores, escaleras mecánicas, puentes de embarque, tantas cosas. Pero en total estamos invirtiendo 14 mil millones de dólares en MIA”.

Entre las obras ya concluidas destaca el nuevo Ibis Garage, inaugurado a finales del pasado año, seis meses antes de lo previsto, y por debajo del costo presupuestado. El nuevo parking incluye 2.240 espacios adicionales que aumentaron en 30% la capacidad de estacionamiento del aeropuerto.

En paralelo, se ejecuta la modernización de más de 600 elevadores, escaleras mecánicas y pasarelas móviles. Cutié informó que actualmente el 95% de estos sistemas están operativos, mientras el 5% restante se encuentra en proceso de reemplazo. Solo en 2025 se sustituyeron 38 unidades, duplicando el ritmo de años anteriores.

En cuanto a los baños públicos, uno de los puntos más criticados por pasajeros en el pasado, ya se han completado cerca de 50 renovaciones, con más de un centenar en diseño y unos 10 en construcción. Dos nuevas compañías —ABM y Flagship— se encargan ahora de su mantenimiento, lo que, según el director, ha mejorado significativamente la limpieza.

También avanza un proyecto de reemplazo de techos de 430.000 pies cuadrados, cuya adjudicación de contrato se concretará en los próximos meses.

Robert Isom Robert Isom, CEO de American Airlines. CESAR MENENDEZ DLA

FIFA 2026 y récord turístico

MIA se prepara para un 2026 histórico, con eventos como el Spring Break, la Fórmula 1, el Clásico Mundial de Béisbol, la conferencia del G20 y, especialmente, la Copa Mundial FIFA 2026, que traerá a Miami el equivalente a “siete Super Bowls”, en palabras de la alcaldesa.

American Airlines será la aerolínea oficial en Norteamérica del Mundial y anticipa que más de un millón de pasajeros adicionales transitarán por el aeropuerto durante el evento.

Para enfrentar el reto, MIA trabaja con CBP y la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU (TSA) para habilitar líneas exclusivas, implementar tecnología de verificación biométrica sin contacto, conocida como TSA PreCheck Touchless ID, y además se coordina con Uber y Lyft para garantizar una logística de recogida en un entorno de obras activas.

“Somos el motor económico número uno del estado de Florida”, enfatizó Cutie. En el aeropuerto laboran alrededor de 37.000 trabajadores, incluyendo 15.500 empleados de American Airlines, que opera 430 vuelos diarios a 155 destinos en 46 países.

Operación y transformación

Uno de los mayores desafíos es ejecutar más de 300 proyectos sin interrumpir operaciones en uno de los aeropuertos internacionales más importantes del hemisferio.

La modernización incluye la futura apertura de la Terminal K en 2029, la remodelación de la Terminal Central por 745 millones de dólares hacia 2031 y mejoras constantes en puentes de embarque, áreas comerciales y sistemas internos.

“MIA no es un aeropuerto nuevo; se acerca a su centenario en 2028”, recordó Levin -Cava. “Pero vamos a asegurarnos de que todo vuelva a relucir otra vez”.

Con la expansión D60, el Aeropuerto Internacional de Miami no solo amplía su capacidad física, sino que redefine su rol como puerta de entrada global a América Latina y el Caribe, consolidando su liderazgo en carga internacional y preparándose para romper nuevamente los récords de pasajeros en los próximos años.

