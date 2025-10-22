Trump señala que interrumpió la financiación a Colombia y tilda a Petro de "maleante"

WASHINGTON.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles 22 de octubre a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de "maleante". También aseguró que su país interrumpió toda financiación a Colombia.

"Es un maleante y un mal tipo", dijo el mandatario a periodistas en el Despacho Oval al ser consultado por las críticas de Petro. Agregó: " A partir de hoy hemos interrumpido todos los pagos a Colombia".

El pasado domingo 19 de octubre, en un mensaje en la red Truth Social, el presidente republicano anticipó que iba a cancelar toda la ayuda a Colombia, país que por décadas fue el mayor aliado militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina.

"Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país", señaló Trump en referencia a Petro. También sostuvo que el presidente colombiano "ha llevado a su país a una trampa mortal".

El aumento de la tensión bilateral ocurrió luego de que Petro cuestionó el ataque de Estados Unidos a una embarcación que transportaba droga y en la que iban ciudadanos colombianos. El presidente colombiano denunció violación de la soberanía de las aguas territoriales de su país y el "asesinato" de los tripulantes de la lancha.

"Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia", aseguró luego Trump.

Petro dice que se defenderá

"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", escribió Petro en X tras los nuevos señalamientos de Trump.

Una acción legal del mandatario colombiano enfrentaría desafíos en los estrados estadounidenses. Trump tiene inmunidad presidencial y la primera enmienda garantiza la libertad de expresión, lo que dificultaría una demanda por difamación o calumnia.

