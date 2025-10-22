jueves 23  de  octubre 2025
CRISIS

Trump señala que interrumpió la financiación a Colombia y tilda a Petro de "maleante"

El presidente Petro dijo que se defenderá judicialmente de las "calumnias" que le han hecho en EEUU. Según Trump, Petro "es un líder del narcotráfico"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles 22 de octubre a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de "maleante". También aseguró que su país interrumpió toda financiación a Colombia.

"Es un maleante y un mal tipo", dijo el mandatario a periodistas en el Despacho Oval al ser consultado por las críticas de Petro. Agregó: "A partir de hoy hemos interrumpido todos los pagos a Colombia".

Lee además
Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"
Los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana 
COLOMBIA

Expresidentes Uribe y Pastrana exigen a Petro definir vínculos con Maduro, el "jefe del Cartel de los Soles"

El pasado domingo 19 de octubre, en un mensaje en la red Truth Social, el presidente republicano anticipó que iba a cancelar toda la ayuda a Colombia, país que por décadas fue el mayor aliado militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina.

"Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país", señaló Trump en referencia a Petro. También sostuvo que el presidente colombiano "ha llevado a su país a una trampa mortal".

El aumento de la tensión bilateral ocurrió luego de que Petro cuestionó el ataque de Estados Unidos a una embarcación que transportaba droga y en la que iban ciudadanos colombianos. El presidente colombiano denunció violación de la soberanía de las aguas territoriales de su país y el "asesinato" de los tripulantes de la lancha.

"Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia", aseguró luego Trump.

Petro dice que se defenderá

"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", escribió Petro en X tras los nuevos señalamientos de Trump.

Una acción legal del mandatario colombiano enfrentaría desafíos en los estrados estadounidenses. Trump tiene inmunidad presidencial y la primera enmienda garantiza la libertad de expresión, lo que dificultaría una demanda por difamación o calumnia.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Crisis diplomática provocada por Petro con EEUU sacude las elecciones presidenciales de Colombia

Estados Unidos anunciará un "aumento sustancial" de las sanciones a Rusia

Blindan espacio aéreo sobre la residencia de Trump en Florida por razones de seguridad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"