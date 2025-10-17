viernes 17  de  octubre 2025
OPINIÓN

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA

Colombia vuelve a estar en el centro del tablero. Petro puede seguir jugando a la narrativa de soberanía mientras deja crecer los cultivos de coca y abraza a sus socios del Foro de São Paulo

Sofy Casas perdil autor DLA
Diario las Américas | Sofy Casas
Por Sofy Casas

Nada es casual en geopolítica, menos cuando Estados Unidos empieza a mover sus fichas. Mientras en Bogotá aterrizaba de manera reservada el director de la DEA, Terrance C. “Terry” Cole, para reunirse con la fiscal general Luz Adriana Camargo y la cúpula de seguridad colombiana, en Washington se filtraba que Donald Trump había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Dos hechos que, vistos por separado, parecen parte del protocolo. Juntos, revelan una maniobra estratégica mucho más amplia: la administración Trump volvió a jugar fuerte en el tablero latinoamericano con el objetivo de asfixiar a la narcodictadura venezolana y advertirle al gobierno de Petro que no puede seguir jugando a dos bandos.

La reunión de la DEA en Bogotá no fue un gesto de cortesía. Fue un recordatorio de poder. Ocurrió en el búnker de la Fiscalía, sin presencia del inquilino de la Casa de Nariño —solo asistieron su ministro de Defensa y el director de la Policía—, y tuvo como interlocutora a Luz Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo de Petro, cuestionada por su cercanía con el Palacio de Nariño y por el sesgo con que ha manejado procesos clave. Que haya sido precisamente ella quien recibió al director de la DEA no es un detalle menor. Es una señal de Washington hacia el propio Petro y la misma fiscal, un aviso directo de que la cooperación antinarcóticos seguirá viva con o sin su bendición política.

Lee además
colombia es espejo de la represion venezolana
OPINIÓN

Colombia es espejo de la represión venezolana
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.  
Política

Petro descarta asistir a la Cumbre de las Américas por la "exclusión" de las tres dictaduras de la región

Hoy Colombia ostenta un triste récord: es el primer productor de drogas del mundo, con más de 300.000 hectáreas de coca cultivadas. Un país que no combate el narcotráfico ni a los grupos narcoterroristas, y que en cambio se ha convertido en el gran cómplice logístico y político de la narcodictadura de Nicolás Maduro. La DEA lo sabe, y por eso vino en silencio. No a negociar, sino a reafirmar que Estados Unidos no dejará perder su influencia en la región, mucho menos ante un gobierno que coquetea con narcoregímenes sancionados y con dictaduras amigas del crimen organizado.

Mientras tanto, desde Washington, el New York Times revelaba lo que hasta ahora se mantenía en la sombra, Trump había autorizado a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano. Una jugada que reconfigura la correlación de fuerzas en un país convertido en epicentro del lavado de dinero, las rutas ilícitas y la protección de estructuras criminales vinculadas al Estado.

No es coincidencia. Es una estrategia sincronizada. La DEA aprieta el cerco en Colombia, clave para cortar el flujo de cocaína que financia al chavismo, mientras la CIA abre un nuevo frente para asfixiar políticamente a los narcotraficantes de Miraflores desde adentro.

El mensaje es doble y contundente. A Petro le dicen que su política de complacencia con Maduro tiene un costo y que su retórica antiimperialista no detendrá la maquinaria de inteligencia norteamericana. Y a Maduro le dejan claro que el tiempo de la impunidad se acaba, que su sistema de complicidades financieras y militares está siendo desmantelado pieza por pieza.

Durante años, la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido un corredor vial del delito. Las fuerzas bolivarianas funcionan como un cártel del narcotráfico, conocido como el Cartel de los Soles, comandado por Diosdado Cabello. El tráfico de armas, el oro ilegal y el contrabando de combustible han servido para financiar la represión política y los movimientos subversivos. Es la economía del caos sostenida por el silencio de gobiernos vecinos. Eso ahora con Trump cambió. Las agencias estadounidenses decidieron pasar de la advertencia a la acción.

Lo que viene no se verá en los titulares, pero se sentirá en la región. Es una asfixia controlada. Primero las finanzas, después los operadores y finalmente el poder. Una estrategia quirúrgica que no requiere bombardeos ni invasiones, solo cortar el oxígeno económico y judicial que mantiene vivos a los regímenes de Caracas y sus aliados ideológicos.

Colombia vuelve a estar en el centro del tablero. Petro puede seguir jugando a la narrativa de soberanía mientras deja crecer los cultivos de coca y abraza a sus socios del Foro de São Paulo, o puede asumir la responsabilidad de recuperar la autoridad moral que el país perdió en materia de seguridad. Pero Washington ya trazó su línea y no hay vuelta atrás.

En el fondo, lo que estamos viendo es el inicio de un reacomodo hemisférico. El chavismo agoniza, el narcotráfico será combatido con contundencia y los gobiernos que se escudan en la ambigüedad pierden legitimidad y poder. La DEA y la CIA lo saben. Cuando los discursos se agotan, la inteligencia actúa.

Y esta vez, lo hace sin micrófonos, sin discursos, sin fotos oficiales. Solo con un propósito claro: desmontar la estructura criminal que ha secuestrado a Venezuela y ponerle freno a quienes, desde Colombia, han decidido servirle de puente político y protector silencioso.

Temas
Te puede interesar

Gobierno de Petro deja a migrantes venezolanos en un limbo jurídico, según informe

Costa Rica desmiente a Petro sobre incautación de cocaína: tres "errores" llaman la atención

Los vagazos y bagazos de la izquierda sobre el premio Nobel a María Corina Machado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Régimen de Maduro se prepara ante crecientes tensiones con EEUU, reportan que barco encalló

Captura de video muestra a un oficial de Jacksonville mientras realizada el arresto de una mujer.
CONTROVERSIA

Arresto de madre en Jacksonville desata debate nacional sobre uso de la fuerza policial

Karol G desfila por la pasarela del Victorias Secret Fashion Show 2025 el 15 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
MODA

Karol G deslumbra en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.
GUERRA EN UCRANIA

Trump acuerda reunirse con Putin en Budapest y Zelenski llega a Washington

Te puede interesar

El exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton 
JUSTICIA

Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional
El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.
EXTREMA IZQUIERDA

Miembros de una célula de Antifa enfrentan cargos por terrorismo

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca.
FINANZAS

Déficit presupuestario de EEUU cae 2% en cinco meses, gracias a aranceles

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Una mujer echa combustible a su auto. Los precios de la gasolina siguen en ascenso nuevamente. 
LA BOLSA

Precio del barril de petróleo estadounidense cierra a 57,46 dólares