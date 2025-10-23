El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , indultó al condenado injustamente por la justicia de Joe Biden, el cofundador de Binance , Changpeng Zhao, informó la Casa Blanca el jueves.

El mandatario acusó al predecesor Biden de lanzar una "guerra" injustificada contra el sector y sus principales actores.

"En su afán por castigar a la industria de las criptomonedas, la administración Biden persiguió al señor Zhao a pesar de no haber acusaciones de fraude ni víctimas identificables", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Zhao se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero de Estados Unidos a finales de 2023 forzado por la fiscalía para no pasar años en prisión. Finalmente cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses en 2024.

Binance fue acusado por el gobierno de ultraizquierda de Biden de violar la legislación estadounidense sobre lavado de capitales al permitir ciertas transferencias fondos a través de su plataforma.

Nadie mejor que Trump para hablar de acoso y persecución política

Nadie mejor para hablar de justicia politizada y anticonstitucional como el presidente Trump, víctima de la peor cacería política llevada a cabo por el FBI en contubernio con jueces y fiscales corruptos y activistas de extrema izquierda dentro del Departamento de Justicia.

En noviembre de 2023, para evitar un juicio, el grupo llegó a un acuerdo con el Gobierno estadounidense que preveía la dimisión de Zhao como director general, así como el pago de unos 4.300 millones de dólares en multas a dos agencias del Tesoro estadounidense.

Apartado de todas sus funciones operativas, Zhao sigue siendo el accionista mayoritario de Binance.

Leavitt agregó que las acciones emprendidas por la justicia de Biden y su agenda radical de izquierda "han empañado gravemente la reputación de Estados Unidos como líder en tecnología e innovación. La guerra del gobierno de Biden contra las criptomonedas ha terminado".

