La gente hace fila en un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) en Newark, Nueva Jersey, el 15 de noviembre de 2026.

WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump pidió el martes al Congreso que aprobara un presupuesto de 50.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea del país, pocos días después de una caída del sistema a nivel nacional que suspendió los vuelos durante cuatro horas.

La paralización del tráfico aéreo del viernes fue la más larga en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, y desató un caos en los aeropuertos que se extendió durante el fin de semana.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, el jefe de la agencia que regula la aviación civil (FAA), Bryan Bedford, y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, pidieron los fondos en una carta dirigida a los legisladores estadounidenses en la que detallan cómo se invertirían.

Duffy ya había reclamado este monto de forma informal el viernes, poco después de que la FAA ordenara suspender todos los despegues en Estados Unidos, lo que obligó a cancelar miles de vuelos.

El destino de los fondos

Según el gobierno, son necesarias cinco partidas de 10.000 millones de dólares cada una.

La primera, para mejorar la tecnología del control de tráfico aéreo, incluidas las redes de comunicación. La segunda, para mejorar las infraestructuras aeroportuarias del país. La tercera, para la modernización de terminales envejecidos.

La cuarta financiaría cinco nuevos centros regionales de control de tráfico aéreo, para reemplazar a los 22 actuales. Los últimos 10.000 millones de dólares se destinarían a la renovación o la construcción de 140 torres de control.

Urgencia en la inversión

"Equipos obsoletos y antiguos interrumpieron las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar", escribieron los funcionarios, que argumentaron que la crisis subrayó la urgencia de las inversiones.

Duffy defendió el martes la orden de suspensión como una precaución de seguridad necesaria.

"No voy a disculparme por haber cerrado el espacio aéreo", declaró al reunirse con legisladores en el Capitolio de Washington.

A su lado, Bedford afirmó que, aunque el origen de la avería se atribuyó a un router, no se determinaron aún sus causas exactas.

Descartan ciberataque

Las agencias de inteligencia estadounidenses descartaron que se hubiera tratado de un ciberataque.

La demanda de fondos adicionales generó críticas de los demócratas, que acusan a Duffy de haber gestionado mal miles de millones de dólares ya otorgados a la FAA.

La demócrata Rosa DeLauro, del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, acusó a Duffy de pedir un "rescate de 50.000 millones de dólares sin un auténtico plan".

Trump atribuyó la responsabilidad de la caída del sistema a equipos obsoletos, pero también a los anteriores gobiernos, e instó al Congreso a proporcionar el dinero requerido.

Duffy también aseguró el martes en el Capitolio haber "heredado una red vieja".

FUENTE: Con información de AFP