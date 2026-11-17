Cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos patrullan los espacios marítimos de la región de Medio Oriente.

Dos aviones A-10 de la Fuerza Aérea de EEUU patrullan los cielos sobre el Medio Oriente durante operaciones de vuelo diurnas.

El presidente Donald Trump habla durante una cena oficial en la 49ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila el 17 de noviembre de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo este martes que se toman "muy en serio" las informaciones de inteligencia sobre un posible ataque iraní en Washington con una "bomba sucia o un El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla durante una cena oficial en la 49ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila el 17 de noviembre de 2026", que supondría una escalada sin precedentes en el conflicto con Teherán.

"Si lo hacen, pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes", indicó Trump durante la foto de familia de los líderes del Quad (Australia, Estados Unidos, India y Japón) en Manila.

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"Nos lo tomamos muy en serio, porque (los líderes iraníes) están locos", indicó Trump, quien añadió que espera que las informaciones reveladas por CNN sobre planes para este ataque con una bomba con una baja carga de material nuclear para elevar los efectos de una explosión no acaben materializándose.

CNN informó este lunes, con base en varias fuentes del gobierno estadounidense, de que Irán podría estar planeando un ataque contra miembros del equipo de Trump en Washington y la inteligencia estadounidense ha interceptado conversaciones iraníes sobre planes acerca de bombas en territorio de Estados Unidos.

Estarían operando dentro de EEUU

Las fuentes estadounidenses creen que, por el momento, esos planes solo indican la voluntad de abrir opciones de posibles represalias contra Estados Unidos, pero no consideran probable un ataque inminente o incluso que esos planes se materialicen.

Las interceptaciones indican la posibilidad de que operativos iraníes hayan conseguido material para hacer bombas dentro de Estados Unidos, pero los funcionarios de inteligencia están divididos sobre la credibilidad de este tipo de conversaciones.

Irán podría de manera relativamente sencilla usar pequeñas cantidades de material nuclear o agentes químicos para ampliar los efectos de una bomba convencional.

El régimen iraní salió al paso para negar los informes de inteligencia en EEUU. "En las últimas 72 horas, los medios proisraelíes 'informaron' que Irán estaría tramando utilizar armas químicas en Washington, construyendo bases militares bajo represas", declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, en X.

"Ahórrennos esta propaganda (...) nadie se la cree", escribió el ministro del régimen iraní.

EEUU ataca base de misiles iraníes

Estados Unidos atacó el martes con aviones de combate una base de misiles iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en respuesta a la "agresión" de las fuerzas de Teherán, según informó un responsable militar de Washington.

Cazas estadounidenses "utilizaron munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla de Qeshm", declaró el responsable estadounidense bajo condición de anonimato, y añadió que el ataque se produjo en respuesta a una "agresión iraní dirigida contra personal y activos estadounidenses".

Más temprano, Irán reivindicó un nuevo ataque contra una base estadounidense en Baréin, el tercero en cinco días, en lo que supuso un repunte de las hostilidades dentro de la guerra en Oriente Medio, que se había calmado relativamente desde septiembre.

Y una información divulgada por la prensa estadounidense, según la cual Teherán estaría preparando —según CNN— un ataque químico contra Washington, atizó la tensión.

FUENTE: Con información de EFE y AFP