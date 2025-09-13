sábado 13  de  septiembre 2025
Universidad de Berkeley entrega al Gobierno federal 160 nombres implicados en antisemitismo

El centro educativo informó de que han notificado a estas 160 personas que sus nombres aparecen en los documentos remitidos al Departamento de Educación

Manifestantes propalestinos marchan por el campus de la Universidad de Columbia para conmemorar el primer año de la guerra entre Hamás e Israel en la ciudad de Nueva York el 7 de octubre de 2024.

Manifestantes propalestinos marchan por el campus de la Universidad de Columbia para conmemorar el primer año de la guerra entre Hamás e Israel en la ciudad de Nueva York el 7 de octubre de 2024. 

AFP/Archivo
Mohsen Mahdaui, otro de los "estudiantes" palestinos que dirigió las protestas de la Universidad de Columbia. Archivo.

Mohsen Mahdaui, otro de los "estudiantes" palestinos que dirigió las protestas de la Universidad de Columbia. Archivo.

Captura de pantalla/video/Canary Mission
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CALIFORNIA — La Universidad de California-Berkeley entregó a la Administración federal documentación con los nombres de 160 estudiantes y trabajadores de este centro educativo que estarían implicados en casos de antisemitismo, como víctimas o como responsables, informó 'The New York Times'.

La propia universidad informó de que han notificado a estas 160 personas que sus nombres aparecen en los documentos remitidos al Departamento de Educación en el marco de la investigación federal abierta tras las violentas protestas propalestinas en los campus universitarios que causaron destrucción y agresiones contra estudiantes de origen judío.

El Gobierno federal estadounidense ha amenazado a varias universidades con retirarles la financiación federal y la posibilidad de admitir a estudiantes extranjeros tras acusar a estas universidades, la mayoría de élite, de fomentar el adoctrinamiento y el antisemitismo.

Las autoridades han endurecido las normas contra los estudiantes y docentes que promuevan apoyo al terrorismo en instituciones de educación superior a raíz de las manifestaciones a favor de Hamás en el marco de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, tras el ataque del grupo terrorista a territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La administración ya ha recortado fondos a varias universidades, entre ellas la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), por la violación de las leyes contra la discriminación en medio de las multitudinarias protestas a favor de Hamàs.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

