¿Logra Israel acabar con Hamás en su ataque en Catar?

Un comunicado de la fuerza militar israelí afirma que los terroristas atacados en Doha, la capital catarí, fueron responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023

El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.

El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.

 

EJÉRCITO DE ISRAEL VÌA EUROPA PRESS
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Medios de prensa en Israel reportan que el Ejército israelí atacó un edificio en Catar, donde se encontraba reunida buena parte de la cúpula del grupo terrorista Hamás.

Un comunicado de la fuerza militar israelí afirma que los terroristas atacados en Doha, la capital catarí, fueron responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que murieron 1.139 personas, hirieron alrededor de 1.000 y secuestraron a 251 que fueron llevados como rehenes a territorio gazatí, entre ellos 30 niños.

Khalil al-Hayya, líder de Hamás, fue uno de los objetivos de las operaciones, según confirmó un funcionario israelí a The Jerusalem Post. Su muerte no ha sido confirmada.

Horas después, funcionarios israelíes muestran dudas sobre el éxito del ataque.

La emisora pública Kan afirmó en un informe anónimo que Israel había informado a Estados Unidos que las posibilidades de éxito del ataque habían disminuido significativamente.

"Por el momento, no hay indicios de que los terroristas hayan sido abatidos", declaró una fuente anónima al Canal 12. "Seguimos esperando que hayan sido asesinados, pero el optimismo se desvanece".

Se cree que en la reunión se encontraban todos los altos mandos del grupo terrorista fuera de Gaza, incluyendo al líder de las unidades de Hamás en Gaza, Khalil al-Hayya; Zaher Jabarin, quien lidera Hamás en Cisjordania; Muhammad Darwish, jefe del Consejo de la Shura de Hamás; Nizar Awadallah; y Khaled Mashaal, jefe de Hamás en el extranjero.

Aunque Israel confirmó el ataque, denominado Operación Cumbre de Fuego, Hamás aseguró que ninguno de sus dirigentes había muerto.

Catar y Hamás

Precisamente en la capital catarí se realizan las rondas de conversaciones entre Hamás e Israel, en busca de un alto el fuego que conlleve a la liberación de la veintena de secuestrados que aún permanecen como rehenes en Gaza.

Entretanto, Catar denuncia el ataque israelí como “acto de violación a la soberanía” y expone que “el cobarde ataque israelí tuvo como objetivo edificios residenciales que albergaban a varios miembros del Buró Político de Hamás en la capital de Catar, Doha", señaló Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar.

Reacciones

Funcionarios israelíes informaron a The Jerusalem Post que Estados Unidos conocía el ataque de antemano y le dio luz verde.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Doha emitió una orden de confinamiento para todos los ciudadanos estadounidenses.

De hecho, Catar anunció que suspende su mediación entre Israel y Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y el alto el fuego en Gaza, en respuesta al ataque israelí en su territorio.

Asimismo, en Israel, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas expresó: "Las familias de los rehenes siguen los acontecimientos en Doha con profunda preocupación y ansiedad. Un profundo temor se cierne sobre el precio que los rehenes podrían pagar".

Antecedentes

Tras el ataque de Hamás a Israel en 2023, el país hebreo desató una fuerte ofensiva militar contra Hamás, en la que, según informes de la autoridad palestina en Gaza, más de 60.000 personas han muerto, incluyendo unos 21.000 terroristas que Hamás no reconoce.

De los 251 secuestrados, israelíes y otras nacionalidades, 140 fueron liberados, ocho rescatados y más de 50 cuerpos inertes recuperados. Se cree que cerca de 20 rehenes siguen vivos.

La prensa israelí destaca como los jefes de Hamás llevaban más de una década residiendo en Catar. “Han disfrutado de una vida de lujo y privilegios en Doha. También han podido viajar por Oriente Medio, visitando Turquía, Líbano, Irán y otros países. Se sintieron seguros y a salvo, incluso mientras celebraban los atentados del 7 de octubre y presenciaban la masacre de israelíes. Celebraron viendo vídeos de la masacre de jóvenes en el festival Nova. El 9 de septiembre de 2025, la celebración terminó para algunos líderes de Hamás”, expuso The Times of Israel.

Noticia en desarrollo.

