El comentarista conservador Charlie Kirk recibe un disparo en el cuello en una universidad en Utah

El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk, momentos antes de recibir un disparo en el cuello.

UTAH — El presidente Donald Trump informó a través de la red social que el comentarista conservador Charlie Kirk "ha fallecido"; recibió este miércoles un disparo durante un evento en una universidad en la ciudad de Orem (Utah), según las autoridades locales, si bien por el momento se desconoce su estado de salud.

La Universidad Valle de Utah, donde tuvo lugar el ataque, informó de que una persona sospechosa fue detenida tras el tiroteo y que la Policía está investigando lo ocurrido, según un comunicado recogido por los medios estadounidenses. Un portavoz de la institución educativa afirmó que Kirk fue la única persona que recibió disparos en el evento.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que están "siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado" a Kirk, de 31 años. "Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados", expresò.

Asimismo, aseguró a través de su perfil en la red social X que los agentes llegarán al lugar de los hechos "rápidamente" y que el FBI apoya "plenamente la respuesta y la investigación en curso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBIDirectorKash/status/1965851035467132940&partner=&hide_thread=false We are closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly and the FBI stands in full support of the ongoing response and… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Trump pide oración por Kirk

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, reaccionó rápidamente a la noticia: "Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que recibió un disparo. Un gran hombre de los pies a la cabeza. Que Dios le bendiga", dijo a través de Truth Social.

Desde el Gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente, JD Vacne, también publicó un breve mensaje en el que ha pedido rezar por el comentarista, al que describió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y fundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

A Kirk, a través de dicha organización, se le atribuye en gran medida la movilización de los votantes jóvenes en apoyo de Trump durante las últimas elecciones presidenciales, en las que se impuso a la demócrata Kamala Harris.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetReportHQ/status/1965862221583437915&partner=&hide_thread=false BREAKING: SHOTS FIRED AT CHARLIE KIRK EVENT AT UVU



A single shot was fired from a nearby building (~200 yards away) during his speech at Utah Valley University. Charlie Kirk was struck in the neck and taken to hospital. A suspect is in custody; investigation ongoing.… pic.twitter.com/ZFxNo1p422 — Planet Report HQ - Breaking News Worldwide (@PlanetReportHQ) September 10, 2025

El disparo provocó la estampida de estudiantes universitarios que escuchaban a Kirk.

El joven comentarista recibió un solo disparo que se alojó en la parte izquierda de su cuello. En las imágenes se observa cuando Kirk recibe la bala, se dobla y sale mucha sangre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuntherEagleman/status/1965849808524157410&partner=&hide_thread=false Reports are coming out that Charlie Kirk was shot at the TPUSA event at UVU.



PRAY!

pic.twitter.com/LBgBsnkJXH — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) September 10, 2025

Sospechoso detenido

Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó únicamente que "hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares". Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido a una persona.

"Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido", decía la alerta, según el medio local Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

"La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Con tan solo 31 años, Kirk tiene una influencia enorme en la política estadounidense y ha contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press