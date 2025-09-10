miércoles 10  de  septiembre 2025
ATAQUE

El comentarista conservador Charlie Kirk recibe un disparo en el cuello en una universidad en Utah

La Universidad del Valle de Utah, donde tuvo lugar el ataque, informó de que una persona sospechosa fue detenida tras el tiroteo; la Policía investiga el ataque

El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk, momentos antes de recibir un disparo en el cuello.&nbsp;

El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk, momentos antes de recibir un disparo en el cuello. 

@pdubdev / X
El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk.

El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk.

@charliekirk11 / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

UTAH — El presidente Donald Trump informó a través de la red social que el comentarista conservador Charlie Kirk "ha fallecido"; recibió este miércoles un disparo durante un evento en una universidad en la ciudad de Orem (Utah), según las autoridades locales, si bien por el momento se desconoce su estado de salud.

La Universidad Valle de Utah, donde tuvo lugar el ataque, informó de que una persona sospechosa fue detenida tras el tiroteo y que la Policía está investigando lo ocurrido, según un comunicado recogido por los medios estadounidenses. Un portavoz de la institución educativa afirmó que Kirk fue la única persona que recibió disparos en el evento.

Lee además
El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello
Los aranceles del gobierno del presidente Donald J. Trump ya experimentan un efecto positivo en la finanzas del país con más de 125.000 millones de dólares obtenidos por ese concepto.
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU examinará en noviembre caso de aranceles

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que están "siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado" a Kirk, de 31 años. "Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados", expresò.

Asimismo, aseguró a través de su perfil en la red social X que los agentes llegarán al lugar de los hechos "rápidamente" y que el FBI apoya "plenamente la respuesta y la investigación en curso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBIDirectorKash/status/1965851035467132940&partner=&hide_thread=false

Trump pide oración por Kirk

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, reaccionó rápidamente a la noticia: "Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que recibió un disparo. Un gran hombre de los pies a la cabeza. Que Dios le bendiga", dijo a través de Truth Social.

Embed

Desde el Gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente, JD Vacne, también publicó un breve mensaje en el que ha pedido rezar por el comentarista, al que describió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y fundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

A Kirk, a través de dicha organización, se le atribuye en gran medida la movilización de los votantes jóvenes en apoyo de Trump durante las últimas elecciones presidenciales, en las que se impuso a la demócrata Kamala Harris.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetReportHQ/status/1965862221583437915&partner=&hide_thread=false

El disparo provocó la estampida de estudiantes universitarios que escuchaban a Kirk.

El joven comentarista recibió un solo disparo que se alojó en la parte izquierda de su cuello. En las imágenes se observa cuando Kirk recibe la bala, se dobla y sale mucha sangre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuntherEagleman/status/1965849808524157410&partner=&hide_thread=false

Sospechoso detenido

Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó únicamente que "hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares". Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido a una persona.

"Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido", decía la alerta, según el medio local Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

"La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Con tan solo 31 años, Kirk tiene una influencia enorme en la política estadounidense y ha contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

Acciones de Oracle suben un descomunal 40% en Wall Street

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

Imagen referencial.
FRAUDE MIGRATORIO

Argentino obtiene ciudadanía de EEUU mediante Ley de Ajuste Cubano, ¿a qué se enfrenta?

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. 
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

Te puede interesar

El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk, momentos antes de recibir un disparo en el cuello. 
ATAQUE

Trump afirma que activista conservador Charlie Kirk "ha fallecido" tras recibir disparo en el cuello

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
SEGURIDAD

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
EDUCACIÓN

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo