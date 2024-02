El placer de cenar con los ojos vendados

Comer con los ojos vendados es una experiencia sublime que provoca la acentuación de los sabores al no tener activado el sentido de la vista. Esta práctica, cada vez más común alrededor del mundo, derriba el mito de que todo entra por la vista, sobre todo si se trata de comida.

Y es que para muchos, comer es un deleite para los sentidos, por eso expertos han demostrado que el placer de comer se enfatiza aún más cuando nuestros ojos están cerrados. Es por eso, que la degustación a ciegas cada año esta más de moda en los eventos de la industria gourmet, que promueven una experiencia inolvidable en la que con los ojos vendados se puede degustar sabores guiándose por el olfato y el gusto.

Esta noche se llevará a cabo Dark Dining Eyes Wide Shut Masquerade Ball, un evento único y exótico con artistas en vivo, bailarines, presentaciones especiales y barra libre ilimitada. Todo esto, acompañado de la exquisita comida de la chef Adrianne Calvo.

Adrianne, quien se graduó con honores de Johnson & Wales University, desde muy joven sintió amor por la cocina y por eso enfocó todos sus esfuerzos en elevar el concepto gourmet. Es así que a los 28 años, ya contaba con galardones que la impulsaron a escribir dos libros de cocina: Maximum Flavor y Driven by Flavor Fueled by Fire. Además, abrió su propio restaurante llamado Chef Adrianne u2019s Vineyard, definido por Miami New Times como un lugar"acogedor y con encanto rústico", el que también cuenta con un bar de vinos.

Una invitación a disfrutar de la buena mesa es lo que Adrianne promete para esta noche, en la que las personas podrán estimular sus sentidos a través de la supresión de uno de ellos, la vista.



Más información aquí.

Imagen

Cenar con máscaras es una invitación a vivir un viaje de sabores por medio de los sonidos, el tacto y el olfato. (CORTESÍA)

