Cheques de 5.000 dólares, la estrategia de Florida para atraer a 10.000 nuevos policías

MIAMI. — El gobierno de Florida entregó más de 10.000 bonificaciones de reclutamiento a nuevos agentes de policía, una cifra que refleja el avance de una política estatal creada para incentivar el traslado y la contratación de oficiales a través de pagos únicos de 5.000 dólares libres de impuestos.

El gobierno estatal lanzó el Programa de Bonos de Reclutamiento de Agentes de la Ley de Florida en el año 2022. En la ronda de pagos más reciente, el estado distribuyó cinco millones de dólares entre 744 oficiales de diversas jurisdicciones.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, vinculó estos resultados con las políticas de seguridad de su mandato, con el objetivo de consolidar a la demarcación como “el principal estado de ley y orden del país”, según sus propias palabras.

"Me enorgullece anunciar un logro para el Programa de Bonos de Reclutamiento de las Fuerzas del Orden de Florida: ya se han distribuido más de 10.000 pagos de bonificaciones de 5.000 dólares después de impuestos al personal de las fuerzas del orden en todo nuestro estado", aseguró DeSantis.

El mandatario estatal también contrastó su gestión con la de otras administraciones de Estados Unidos.

"Muchos de estos nuevos reclutas se han trasladado a Florida desde estados donde las fuerzas del orden han sido desfinanciadas o desmoralizadas por agendas políticas radicales. Somos afortunados de tenerlos aquí, y los floridanos agradecen su servicio cada día", resaltó.

Costos y justificación del programa

La iniciativa acumula un desembolso superior a los 67,9 millones de dólares en fondos públicos. De acuerdo con el secretario de Comercio de Florida, J. Alex Kelly, este volumen de bonificaciones representa un avance importante para la protección de las localidades.

El funcionario indicó que el dinero ayuda a los oficiales y a sus familias a establecerse en el estado, a la vez que fortalece la seguridad en los vecindarios y respalda el bienestar a largo plazo de los residentes.

Ajustes salariales

El bono de bienvenida se enmarca en un paquete legislativo y presupuestario enfocado en la retención del personal de seguridad. El presupuesto del año fiscal 2025-2026 asigna 49 millones de dólares para incrementos salariales destinados a más de 16.200 agentes estatales juramentados.

Con estos fondos, el salario base mínimo se eleva a 60.000 dólares anuales y se otorgan incrementos del 10% para oficiales principiantes y del 15% para agentes veteranos.

Las leyes recientes también endurecen las penas por delitos cometidos contra policías, establecen becas para cubrir los costos de entrenamiento e introducen programas de educación en escuelas secundarias.