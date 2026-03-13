DÍaz-Canel admite que Cuba mantiene "conversaciones" con EEUU

Decenas de exiliados cubanos y miembros de organizaciones pro libertad en Cuba participaron en la vigilia.

LA HABANA .-El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".

Embed Intervención del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, @DiazCanelB sobre el estado actual de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. pic.twitter.com/KZC5K2kEZy — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 13, 2026

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

El propósito de estas conversaciones es, "en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución", indicó Díaz-Canel por su parte en un mensaje grabado.

El régimen de Cuba ha sumergido a la isla en una profunda crisis económica y social, agudizada tras la captura de su aliado , el dictador Nicolás Maduro.

FUENTE: Con información de AFP/EFE