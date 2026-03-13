viernes 13  de  marzo 2026
Urgente

DÍaz-Canel admite que Cuba mantiene "conversaciones" con EEUU

Díaz-Canel ofreció un discurso en el que explicó cómo se están realizando estas conversaciones

&nbsp;Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.

 Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.

AFP
Decenas de exiliados cubanos y miembros de organizaciones pro libertad en Cuba participaron en la vigilia.

Decenas de exiliados cubanos y miembros de organizaciones pro libertad en Cuba participaron en la vigilia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La Habana, Cuba.&nbsp;

La Habana, Cuba. 

AFP

LA HABANA.-El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".



Lee además
Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"
Abraham Toro #31 del equipo de Canadá celebra una victoria de 7-2 contra el equipo de Cuba después del partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn
BÉISBOL

Canadá elimina a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol y avanza a cuartos de final

Embed

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

El propósito de estas conversaciones es, "en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución", indicó Díaz-Canel por su parte en un mensaje grabado.

El régimen de Cuba ha sumergido a la isla en una profunda crisis económica y social, agudizada tras la captura de su aliado , el dictador Nicolás Maduro.

FUENTE: Con información de AFP/EFE

Temas
Te puede interesar

Liberación de 51 presos en Cuba tras gestiones con el Vaticano: ¿antesala de una negociación?

Epitafio para una revolución fracasada

Díaz-Canel anuncia nueva comparecencia en medio de protestas y creciente presión sobre el régimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
ANÁLISIS

El espejo roto: El presidente Trump y el colapso que nos negamos a ver

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

 Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.
Urgente

DÍaz-Canel admite que Cuba mantiene "conversaciones" con EEUU

Te puede interesar

 Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.
Urgente

DÍaz-Canel admite que Cuba mantiene "conversaciones" con EEUU
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROGRAMA DE INCENTIVOS

Cheques de 5.000 dólares, la estrategia de Florida para atraer a 10.000 nuevos policías

Imagen de referencia patrulla de policía.
INVESTIGACIÓN

El sospechoso del ataque contra una sinagoga en Míchigan es un hombre de origen libanés

Imagen referencial. 
GESTO RELIGIOSO

Liberación de 51 presos en Cuba tras gestiones con el Vaticano: ¿antesala de una negociación?

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional