"Es una gran inspiración": Selena Gómez sobre Selena Quintanilla

A Selena Gómez le ha gustado la serie basada en la vida de la legendaria cantante de Tex-Mex, Selena Quintanilla. A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la serie, @selenanetflix, la cantante y ex chica Disney, contó a sus seguidores lo que opinaba de "Selena: The Series". "He estado viendo la serie de Selena en Netflix. Es tan buena", dijo con entusiasmo.