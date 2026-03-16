lunes 16  de  marzo 2026
CONTINÚA LA ESCALADA

Gasolina en Florida sube a $3.72 por galón al inicio del Spring Break

La demanda por las vacaciones de primavera y el alza del petróleo presionan al alza la gasolina en Florida que se encarece 51 centavos en una semana

Precio de la gasolina en Florida al alza.&nbsp;

Precio de la gasolina en Florida al alza. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El precio promedio de la gasolina en Florida alcanzó este lunes 16 de marzo los 3.72 dólares por galón, según datos de AAA – The Auto Club Group, impulsado por el aumento de la demanda durante el Spring Break 2026 y el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.

El precio promedio estatal de gasolina regular representa un aumento notable respecto a periodos recientes. De acuerdo con AAA, hace una semana el promedio era de 3.49 dólares el galón, mientras que hace un mes se situaba en 2.86. En la misma fecha del año pasado, el combustible se cotizaba a 3.10 dólares.

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A nivel nacional, se repite la misma tendencia. El precio promedio de la gasolina se situó en 3.71 dólares el galón, ligeramente por debajo del promedio de Florida. Hace una semana, el promedio nacional era 3.47, el mes anterior promediaba 2.92, y hace un año el precio promedio del combustible era 3.07 dólares el galón.

Precios de la gasolina en Miami y otras áreas de Florida

En el área metropolitana de Miami, el precio promedio de la gasolina se sitúa ligeramente por encima del promedio estatal.

En Miami el precio reportado de la gasolina regular es 3.74 dólares el galón, la gasolina de grado medio se vende a 4.04 dólares, mientras que la premium alcanza los 4.26 dólares el galón.

Entre las áreas metropolitanas con la gasolina más cara del estado destacan West Palm Beach–Boca Raton ($3.89); Naples ($3.79) y Gainesville ($3.79).

Por el contrario, los mercados con gasolina más barata incluyen Crestview–Fort Walton Beach ($3.43); Panama City ($3.47) y Pensacola ($3.48).

Estas diferencias regionales suelen depender de factores como los costos de transporte, la competencia entre estaciones y los niveles locales de demanda.

Spring Break impulsa la demanda de combustible

El Spring Break 2026, que se extiende desde mediados de marzo hasta finales de mes, genera un incremento significativo del tráfico en las carreteras de Florida.

Durante este período, destinos turísticos como Miami, Orlando y las playas del Golfo reciben a miles de visitantes, lo que aumenta el consumo de combustible y presiona los precios en las estaciones de servicio.

Subida del petróleo

El aumento de los combustibles también está relacionado con el comportamiento del crudo en los mercados internacionales.

Este lunes, el petróleo WTI, referencia del mercado estadounidense, cotizaba en 100.31 dólares por barril, lo que representa un incremento de 1.60 dólares (+1.62%) respecto al cierre anterior en la Bolsa de Nueva York para entrega en abril de 2026.

El crudo ha registrado subidas significativas en las últimas semanas debido a tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que afectan el suministro global y generan incertidumbre en los mercados energéticos.

Cuando el precio del petróleo aumenta, el costo de producción de gasolina también tiende a subir, lo que se refleja en los precios al consumidor.

Consejos para ahorrar gasolina

Ante el aumento de precios, AAA recomienda varias estrategias para reducir el gasto en combustible durante los viajes por carretera.

Entre las principales recomendaciones se encuentran combinar diligencias para reducir el tiempo de conducción, evitar aceleraciones bruscas y exceso de velocidad, y eliminar peso innecesario del vehículo, ya que cada 100 libras adicionales pueden reducir la eficiencia del combustible entre un 1% y 2%.

También se aconseja comparar precios en estaciones cercanas utilizando la aplicación móvil de AAA y, cuando sea posible, pagar en efectivo, ya que algunas estaciones cobran más por galón cuando se utiliza tarjeta de crédito.

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