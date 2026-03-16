Florida anuncia sesión especial en abril para aprobar el presupuesto estatal

MIAMI.- Los legisladores de Florida regresarán a la capital estatal en abril para una sesión especial destinada a aprobar el presupuesto estatal, luego de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran propuestas con una diferencia de 1.4 mil millones de dólares, según anunció el gobernador Ron DeSantis en conferencia de prensa en la ciudad de Jacksonville.

El gobernador DeSantis explicó que el desacuerdo entre ambas cámaras gira en torno al tamaño final del presupuesto, unos 113.6 mil millones de dólares en la propuesta de la Cámara frente a los 115 mil millones aprobados por el Senado.

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Ante esa brecha, el presidente del Senado, Ben Albritton, confirmó que los legisladores regresarán a Tallahassee después de las festividades de Pascua y Passover para negociar un acuerdo definitivo. Por su parte, el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, anticipó que la convocatoria podría ocurrir a mediados de abril.

DeSantis sostuvo que el proceso no debería extenderse demasiado.

“Esto no es ciencia espacial. Solo tienen que hacerlo. Mirar lo que hemos hecho durante siete años, cortar y pegar y probablemente estaremos en una buena posición”, afirmó el gobernador.

El mandatario insistió en que la negociación no debe prolongarse hasta junio, ya que los legisladores necesitan regresar a sus distritos en un año electoral.

Puntos de fricción entre la Cámara y el Senado

Gran parte de la diferencia presupuestaria proviene de los llamados “sprinkle list items”, partidas adicionales que el liderazgo del Senado desea incluir y que enfrentan mayor resistencia en la Cámara.

Entre las prioridades que DeSantis quiere mantener en el presupuesto se encuentran:

Financiamiento para Everglades Restoration, el mayor proyecto de restauración ambiental del país.

Fondos para el programa educativo Schools of Hope, enfocado en mejorar escuelas en comunidades de bajos ingresos.

Recursos para fortalecer la Florida State Guard.

Uno de los puntos más sensibles es la restauración de los Everglades. DeSantis criticó una propuesta de la Cámara que reduciría ese financiamiento en dos tercios.

“La restauración de los Everglades es el proyecto ambiental más importante en la historia de Estados Unidos. No tiene sentido reducir el financiamiento justo cuando estamos en el punto de mayor impulso”, afirmó.

Otras sesiones especiales en agenda

Además del presupuesto, el gobernador adelantó que podrían convocarse otras sesiones especiales en las próximas semanas.

Una de ellas sería para abordar la redistribución de distritos congresionales, prevista para la semana del 20 de abril.

Otra sesión podría centrarse en una iniciativa que permitiría llevar a votación una medida para eliminar el impuesto a la propiedad para residentes con homestead, es decir, viviendas principales.

DeSantis argumentó que el crecimiento del impuesto inmobiliario es significativo en los últimos años.

Según explicó, los gobiernos locales recaudaban 32 mil millones de dólares en impuestos a la propiedad en 2019, cifra que actualmente ronda los 60 mil millones, y que podría alcanzar 83 mil millones en los próximos cinco años si la tendencia continúa.

“Los votantes quieren alivio. Queremos que tengan la oportunidad de votar sobre esto en la boleta electoral en noviembre”, afirmó.

Presión para alcanzar un acuerdo rápido

Los legisladores deberán alcanzar un consenso rápidamente una vez que regresen al Capitolio estatal.

DeSantis criticó que la Legislatura haya concluido la sesión regular sin aprobar el presupuesto, recordando que es la única obligación constitucional del Parlamento estatal.

Aun así, el gobernador se mostró confiado en que el acuerdo se alcanzará en pocas semanas.

“Tenemos que hacerlo por la gente de Florida”, dijo.

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