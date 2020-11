"Lloraba todos los días": Carolina Sandoval recuerda sus inicios como doméstica en EEUU

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHvmu67h-nQ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJpssEaUwCHe5I5hoZAap241uCcqiZC4oHpbYnZBbZCbafkBzgxE7ZCVqwa7ZABYBog0kUWEnma9LpQQ2ZBDbmbHpOpZBMkTZAbyWhBZCVdCvxH2D8UK5xZBjPA5E6KAklNQL2EI3iebWZBctohbU9JZAvza1KmuQjG3BMBsALXp6Dy7Y View this post on Instagram A post shared by ॐCarolina Sandovalॐ (@venenosandoval)

La periodista y presentadora contó parte de lo que vivió en esa casa de familia: “No sé porqué la agarró conmigo, era una persona bastante déspota pero le agradezco tanto lo que me enseñó, que todos sus desplantes, sus burlas, sus vejaciones me sirvieron para fortalecer mi carácter”.

Con esta experiencia, Carolina Sandoval sintió que le maltrataban el ego. “Ya yo era periodista, yo había trabajado en una oficina. Lloraba todos los días escondida en un rincón, yo leía mucho, y veía a Charityn en la hora del almuerzo y yo decía, ahí voy a estar”, contó.

"Fui muy acomplejada, mi problema siempre radicaba que yo le preguntaba a Dios porqué no tenía los ojos verdes de mi papá, la altura de mi mamá y el pelo liso de mi prima. Los complejos eran míos. La más acomplejada era yo”, confesó la venezolana.

Esto le sirvió a Carolina Sandoval para demostrar a sí misma el poder de surgir desde cero.“Soy transparente, sincera, aventurera, arriesgada. Yo no tengo fórmula. Mi principal veneno es Dios, la familia y la naturalidad, ser genuina”, aseguró.

“No me ha costado nada ser sincera. Hace tiempo dejé de ser lo que otra persona quería que fuera. Me gusto cuando me veo en el espejo». La venezolana ha aprendido a decir que no, "sufro de ansiedad y ataques de pánico. Pensar en el futuro genera ansiedad”, manifestó.

La periodista también se refirió a la situación que atraviesa su país natal: “Toda Venezuela está en coma, en terapia intensiva, yo ahora soy soporte de muchas familias en Charallave, escucho problemas y resuelvo. No sé cuando vuelva a ir a Charallave a una parrilla en casa de mi tía Carmen. Nada de esto podría existir sin todo lo que viví en Venezuela”.