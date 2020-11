Sharon Fonseca muestra su cuerpo luego de la cesárea

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHiwOQRL8ya%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMrLz80UwIIZA8FZC8RJr9HZBBOnoL0y3ZBNt8xeetBrbZARRd3ndNCZCgBrC8m00cZBL7liU5oXC7rqdXN5aWeCEUYXLTFBQ4NovX1mvu0M3nDMZAnqHAfxxHILtZCKa1oBM0BUKzjjEJWCPNNp3U2RgQktixMYH8VAOnHDvAqfh View this post on Instagram A post shared by Sharon Fonseca (@sharfonseca)

La modelo venezolana, quien podría convertirse en la esposa del empresario y mediático Gianluca Vacchi, escribió una extensa reflexión en la que dejó por sentado sus emociones y sentimientos en torno a los cambios físicos tras convertirse en madre primeriza a través de una cesárea de la cual está en proceso de recuperación

"Dos semanas después del parto. Aumenté alrededor de 10 kg durante el embarazo y poco a poco estoy regresando a la ‘normalidad’, ¡Mi cuerpo todavía está procesando todo! Y es muy diferente que antes”, escribió Sharon Fonseca, quien también mencionó las estrías y una marca en su pancita por el embarazo, a los que poco a poco se está acostumbrando.

"Todavía tengo los puntos de la cesárea, aún no siento la mitad de mi barriga y tengo algunas estrías alrededor de mis senos. Pero es un largo proceso de recuperación y lo estoy tomando con calma", señaló. Dijo que ha mejorado sus hábitos alimenticios, ya que durante el embarazo no pudo hacerlo completamente, pues contó que a su hija no le gustaban los vegetales.

“De hecho, estoy comiendo más saludable que durante mi embarazo (porque a Blu no le gustaban las verduras) y uso una faja que me recomendó mi médico para ayudarme con la recuperación", dijo la novia de Gianluca Vacchi.

Sharon Fonseca, quien es pareja del excéntrico empresario italiano desde hace dos años, confesó además que está sorprendida por la función de su cuerpo tras ser mamá y aseguró que está disfrutando de cada paso y que ahora aprecia su cuerpo mucho más que antes.

"Puede parecer un cliché, pero todavía me asombra lo que nuestros cuerpos pueden hacer por nosotros. Estoy disfrutando cada cosa y apreció mi cuerpo más que antes”, compartió.

Por su parte, Gianlucca Vacchi ha publicado en sus redes sociales cada uno de los momentos más especiales, desde los primeros meses de embarazo de Sharon Fonseca, hasta el día que juntos realizaron un divertido baile en la sala de partos, horas antes de que naciera su primogénita.

Después de su cesárea, Sharon Fonseca reveló que ha sido un poco difícil adaptarse a esta nueva etapa de su vida, pero trata de disfrutar al máximo cada momento."A veces me olvido hasta de tomar agua mientras me recupero de la cesárea, pero honestamente estoy enamorada del proceso y trato de disfrutar cada segundo... Ya pasó una semana y siento la nostalgia de que el tiempo vuela", comentó.