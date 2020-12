¡Va en serio! Christian Nodal se quiere casar con Belinda en 2021

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIBnx4Is56T%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKnpezqMg7XvRMpCsgSOgw4cAkcZA3ruo9E8E7a1t37oZBG93Y07kMUWFPeAaEUVokSwQhOZBytN9rinAI2kRqCM5u2tkFMYBL8skXwOP2hz6yFEL5M34ZBjHY2PnBPSdxZAY4U86BhbRuEjzZCnBtbMZBhYmCeUddsARs8QfvV View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal (@nodal)

"Tengo que casarme, tengo que sacar un nuevo disco, nuevos videos musicales…" son parte de la lista de metas que tiene el cantante de música regional mexicana para el próximo año. Llegar al altar con Belinda, quien es nueve años mayor que él, es una de las metas a corto plazo.

El cantante ha dado muestras excéntricas del amor que siente hacia la intérprete pop. Unas semanas atrás Christian Nodal causó gran revuelo cuando decidió tatuarse los ojos de Belinda en el pecho, como muestra del amor que siente por ella, quien correspondió al gesto plasmando en su piel las iniciales de él en un corazón en el tobillo.

"A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz. Nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable", comentó el famoso mexicano.

Ambos iniciaron un mediático romance en el mes de agosto, relación que se confirmó cuando Christian Nodal compartió unas románticas fotografías al lado de Belinda. De la misma forma, los cantantes intercambiaron mensajes comprometedores en las redes sociales que causaron furor y pusieron a los fans a especular sobre un posible romance en puerta.