EUROPA

Eurodiputado de VOX afirma que Chile logró salvarse de una dictadura socialista con Allende

El periodista y político español, Hermann Tertsch, descalificó la condecoración que el Partido Socialista (PS) le otorgó a Borrell por su defensa de la imagen de Allende

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, generó un intenso debate en las redes sociales al criticar duramente a Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

La controversia estalló después de que Borrell elogiara a Salvador Allende como una "figura mítica" en el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile.

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (i), y el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, caminan a lo largo del Muro de la Memoria de los Defensores Caídos de Ucrania.
COOPERACIÓN

Borrell visita Ucrania para reafirmar el apoyo europeo
Una de las principales demandas de Ucrania es flexibilizar las restricciones sobre el uso de los sistemas de misiles tácticos ATACMS estadounidenses.
GUERRA

Borrell confirma que EEUU permitirá a Ucrania atacar hasta 300 kilómetros dentro de territorio ruso

Por este motivo, Tertsch rechazó la postura de Borrell, afirmando que Allende no fue asesinado, sino que se suicidó.

El periodista y político español descalificó la condecoración que, según él, el Partido Socialista (PS) le otorgó a Borrell por su defensa de la imagen de Allende. En este sentido, Tertsch comparó la dictadura de Augusto Pinochet, que duró 16 años y, en sus palabras, convirtió a Chile en un país "floreciente", con el régimen cubano, que lleva 64 años en el poder y ha causado miles de muertes.

"Hemos empezado con la mentira del asesinato. No fue asesinado Salvador Allende, Salvador Allende se suicidó y he oído también que era feminista. ¿Feminista? Era un mujeriego notario, un mujeriego que ridiculizó a su mujer hasta el hastío. La dictadura de Pinochet duró 16 años y quedó un país que es una floreciente democracia. Cuba lleva 64 años en la miseria, ha hablado usted –refiriéndose a Borrell– de 3,000 muertos en Chile, ¿cuántos muertos llevamos en Cuba? ¿Cuántos llevamos en Venezuela en 20 años?

"¿Cuántos muertos llevamos en Cuba?", buscando contrastar lo que considera el fracaso del socialismo con los logros de la dictadura de Pinochet.

La dictadura de Pinochet encontró "un país en ruinas, porque si ven ustedes cómo estaba Chile con Allende, cómo estaban ocupando, cómo estaban matando, cómo estaban usurpando, cómo estaban entrando a las fábricas y secuestrando a los capataces y secuestrando a los dueños y matando a la gente", manifestó.

FUENTE: Redacción

Temas
