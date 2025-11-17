lunes 17  de  noviembre 2025
MÁS VIAJES

AAA prevé récord de 4.65 millones de viajeros en Florida por Acción de Gracias

Se espera un aumento del 2,6% en el movimiento por carretera, aire y otros medios durante el feriado

El embotellamiento en las horas pico aumenta los tiempos de viajes

El embotellamiento en las horas pico aumenta los tiempos de viajes

ÁLVARO MATA
Se esperan cifras récords de viajeros .

Se esperan cifras récords de viajeros .

Miami-Dade Aviation Department
Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– Florida se prepara para un movimiento histórico durante el feriado de Acción de Gracias: 4.65 millones de residentes viajarán al menos 50 millas entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre, según las nuevas proyecciones de AAA. La cifra supone un aumento del 2,6% respecto al año pasado y establece un nuevo récord estatal impulsado, en parte, por la preocupación por cancelaciones aéreas que podría llevar a más personas a optar por la carretera.

A nivel nacional, se anticipan 81.8 millones de viajeros, reforzando a Acción de Gracias como el período de mayor movilidad del año, por encima de Memorial Day e Independence Day.

Lee además
Se esperan cifras récords de viajeros .
THANKSGIVING

Florida: Pronostican 4,5 millones de viajeros por Acción de Gracias, un récord histórico
Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Miami.
THANKSGIVING

Acción de Gracias, número de viajeros se dispara en aeropuerto de Miami

Debbie Haas, vicepresidenta de Viajes de AAA – The Auto Club Group, destacó que los floridanos están “abrazando el espíritu de Acción de Gracias con planes de viaje récord”. Añadió que, pese a las incertidumbres en el transporte aéreo, “los viajeros muestran flexibilidad y resiliencia, confiando principalmente en el auto”.

Contexto: más autos, menos vuelos y precios favorables

Carreteras al límite

AAA proyecta que 4.25 millones de floridanos viajarán por carretera, una tendencia que podría acentuarse si los temores por cancelaciones aéreas aumentan. En todo Estados Unidos, casi 73 millones de personas conducirán hacia sus destinos.

El alquiler de autos también repunta. Hertz reporta que el miércoles previo al feriado será el día más activo y que Orlando y Miami figuran entre los cinco mercados de mayor demanda del país. La buena noticia: las tarifas bajaron un 15% respecto a 2024.

En cuanto al combustible, los conductores tendrán alivio: los precios serán más bajos que el promedio de $3.11 por galón del año pasado. AAA recomienda llenar el tanque la noche anterior y revisar batería y neumáticos, recordando que en 2023 la organización atendió casi 600.000 llamadas de asistencia por fallas mecánicas comunes.

IMG_5944
Unos 4.25 millones de floridanos viajarán por carretera.

Unos 4.25 millones de floridanos viajarán por carretera.

Seguridad

La seguridad vial también preocupa. Entre 2019 y 2023, 868 personas murieron en choques vinculados al alcohol durante Acción de Gracias, lo que representa el 35% de las muertes de tráfico del período. AAA y MADD exhortan a planificar con anticipación y evitar conducir bajo efectos del alcohol.

Menos vuelos y posibles cancelaciones

AAA estima que 6 millones de estadounidenses viajarán en avión, un aumento del 2% respecto al año anterior. En Florida, se prevén casi 299.000 viajeros aéreos, aunque el número podría disminuir debido a recientes reducciones de vuelos y potenciales cancelaciones.

Las tarifas rondan los 700 dólares por viaje redondo, similares a 2024. Volar el Día de Acción de Gracias ofrece ahorros, pero los retornos del domingo y lunes son los más costosos.

“Recomendamos flexibilidad”, dijo Haas. “Volando en días menos concurridos, saliendo temprano y teniendo un plan alterno se pueden evitar contratiempos. En caso de cancelaciones, estar dispuesto a ajustar la fecha de regreso o incluso manejar puede marcar la diferencia”.

aeropuerto Miami
Se esperan cifras récords de viajeros .

Se esperan cifras récords de viajeros .

Otros medios: los cruceros toman protagonismo

El viaje por bus, tren y crucero aumentará 8.5% a nivel nacional, llegando a 2.5 millones de viajeros. En Florida, 87.729 residentes utilizarán estos medios.

Los cruceros destacan con fuerza: AAA proyecta 20.7 millones de pasajeros estadounidenses en 2025 y 21.7 millones en 2026, impulsados por rutas caribeñas durante fechas festivas.

Destinos más populares

Los datos de reservas de AAA confirman que Florida domina el turismo doméstico, especialmente por sus parques temáticos y puertos de cruceros.

Destinos favoritos en EE.UU.:

  • Orlando, FL
  • Fort Lauderdale, FL
  • Miami, FL
  • Anaheim/Los Ángeles, CA
  • Tampa, FL
  • New York, NY
  • San Francisco, CA
  • Honolulu, HI
  • Las Vegas, NV
  • Atlanta, GA

Destinos internacionales más reservados:

  • París, Francia
  • Ámsterdam, Países Bajos
  • Viena, Austria
  • Cancún, México
  • Punta Cana, R. Dominicana
  • Basilea, Suiza
  • Sídney, Australia
  • Barcelona, España
  • Budapest, Hungría
  • Oranjestad, Aruba

Mejores y peores horas para viajar por carretera

Según INRIX, martes y miércoles por la tarde serán los peores momentos para salir. El domingo concentrará tráfico intenso durante prácticamente todo el día.

Recomendaciones clave: salir temprano, atender alertas de clima y construcción, y aplicar la regla de “Slow Down, Move Over” para proteger a vehículos detenidos y equipos de emergencia.

Pronóstico de congestión:

  • Martes 25: peor entre 12:00 p.m. – 9:00 p.m.; mejor antes de 12:00 p.m.
  • Miércoles 26: peor entre 11:00 a.m. – 8:00 p.m.; mejor antes de 11:00 a.m.
  • Jueves 27: impacto mínimo
  • Viernes 28: peor 1:00 p.m. – 7:00 p.m.; mejor antes de 11:00 a.m.
  • Sábado 29: peor 1:00 p.m. – 8:00 p.m.; mejor antes de 10:00 a.m.
  • Domingo 30: peor 11:00 a.m. – 8:00 p.m.; mejor antes de 11:00 a.m.
  • Lunes 1: peor 12:00 p.m. – 8:00 p.m.; mejor después de 8:00 p.m.

Un feriado marcado por la movilidad y la preparación

Las predicciones de AAA y los análisis de movilidad de S&P Global Market Intelligence e INRIX confirman que Acción de Gracias 2025 será uno de los feriados más activos en las carreteras y aeropuertos del país. Para millones de floridanos, la combinación de combustible más económico, clima favorable y reuniones familiares impulsa un volumen de viajes sin precedentes, aun en medio de la incertidumbre aérea, concluye el análisis.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Día de Acción de Gracias, la fiesta más esperada en Estados Unidos para agradecer y estar en familia

Así celebran los famosos Acción de Gracias

Ser una hija de Cuba, en la mirada de Zoé Valdés

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

La expresidenta Jeanine Áñez sale de la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz.  
BOLIVIA

¿Qué podría haber detrás de la liberación en Áñez en Bolivia?

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado insta a Europa a actuar ante la "dictadura criminal" de Maduro

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
POLÉMICA

Presidente Trump anuncia que respalda publicación de archivos de Epstein
Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Imagen referencial.
PROYECTO DE LEY

Florida a un paso de exigir dominio de la escritura cursiva en sus escuelas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile