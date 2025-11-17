lunes 17  de  noviembre 2025
Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Víctor J. Rosario Miranda enfrenta múltiples cargos graves, que incluyen agresión a un oficial; su futuro político queda en suspenso mientras avanza el proceso judicial

Víctor Rosario Miranda.

Víctor Rosario Miranda.

CORRECCIONALES MIAMI-DADE
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Víctor J. Rosario Miranda, aspirante a la alcaldía de Miami-Dade para las elecciones de 2028, fue arrestado el sábado 16 en el área de Brickell, en Miami, después de una persecución policial a plena luz del día.

Según reportes preliminares, el incidente se originó porque Rosario Miranda presuntamente causaba disturbios con un megáfono, lo que derivó en la intervención de las autoridades y su posterior detención.

Cargos graves

El aspirante político enfrenta un complicado panorama judicial con varios cargos graves en su contra: resistencia a un oficial con violencia, agresión agravada contra un agente de la policía con un arma mortal y huida para evadir a la autoridad.

Además, se le imputan los delitos de conducta desordenada, alteración del orden público y molestias públicas.

En su primera audiencia judicial, celebrada el domingo, una jueza determinó que Rosario Miranda debía permanecer detenido hasta una nueva audiencia debido a la seriedad de las acusaciones. Posteriormente, se le fijó una fianza de $10.300.

Incidente

El altercado que condujo al arresto de Rosario Miranda comenzó frente al complejo de apartamentos Maizon, en la concurrida zona de Brickell.

Testigos en el lugar informaron que el candidato utilizaba un megáfono para gritar, lo que provocó quejas de los residentes.

Un oficial encubierto se aproximó para evaluar la situación, pero Rosario Miranda presuntamente ignoró al agente y huyó en su vehículo, lo que dio inicio a una persecución policial.

Varias patrullas se unieron al operativo para detener el automóvil del candidato. Finalmente, los agentes lograron interceptarlo cerca de la Avenida Southwest Primera y la Calle Novena.

Una vez detenido el vehículo, los oficiales le ordenaron descender y procedieron a su arresto sin que se reportaran heridos durante el incidente.

Videos que capturan el momento de la detención circularon ampliamente en redes sociales.

ambiciones políticas

Rosario Miranda no es una figura nueva en la política del sur de la Florida. En noviembre de 2024, se postuló sin éxito para la alcaldía de Miami Beach.

Es oriundo de San Juan, Puerto Rico y ha desarrollado una carrera como empresario, fundador de las agencias The Bass Agency LLC, dedicada a eventos de música electrónica, y The Equation Agency LLC, enfocada en marketing y desarrollo de marcas.

En su campaña para la alcaldía de Miami-Dade, que tiene como horizonte las elecciones de 2028, se presenta como un candidato republicano con un enfoque en la "gobernanza moderna".

