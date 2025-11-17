lunes 17  de  noviembre 2025
Emirates anuncia un pedido de 65 aviones Boeing 777X

Las entregas deberían comenzar a partir del segundo trimestre de 2027 en el marco de un contrato que también incluye 130 motores GE9X de General Electric

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.

JASON REDMON/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El grupo Emirates, propietario de la mayor aerolínea de Oriente Medio, anunció el lunes un pedido de 65 aviones Boeing 777X por un valor de 38.000 millones de dólares.

Las entregas deberían comenzar a partir del segundo trimestre de 2027 en el marco de un contrato que también incluye 130 motores GE9X de General Electric.

"Es un compromiso a largo plazo que respalda cientos de miles de empleos manufactureros de alto valor añadido", declaró el director de Emirates, el jeque Ahmed ben Saeed Al Maktum, durante una rueda de prensa, coincidiendo con el primer día del Salón Aeronáutico de Dubái.

Emirates, totalmente controlada por el Gobierno de Dubái, ya es el mayor cliente del Boeing 777. También hizo pedidos para comprar 270 777X, diez cargos 777 y 35 Boeing 787.

"Algunos pueden tener dudas sobre el gran número de pedidos de Emirates", declaró el jeque, "pero les aseguro que cada avión pedido ha sido cuidadosamente integrado en los planes de crecimiento de Emirates".

Emirates es la aerolínea más rentable del mundo y recientemente anunció un beneficio semestral de 2.900 millones de dólares.

FUENTE: Con información de AFP.

