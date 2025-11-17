Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos

MIAMI . — Una adolescente resultó herida de bala en el hombro durante un tiroteo registrado la tarde del sábado en La Pequeña Habana, un hecho que, según confirmó este lunes el Departamento de Policía de Miami (MPD), involucró a otro menor de edad.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes respondieron a una alerta del sistema ShotSpotter en la zona cercana a la calle 3 y la avenida 7 del suroeste. Al llegar a la escena no encontraron víctimas. Sin embargo, minutos después, una joven que escapó del lugar llamó al 911 y reportó que se encontraba en un punto cercano a la avenida 11, entre las calles 27 y 28, al noroeste.

Los oficiales se desplazaron hasta la ubicación indicada y hallaron a la joven con una herida de bala en el hombro. Fue trasladada de urgencia al Hospital Jackson Memorial, donde se reportó que estaba estable, alerta y consciente. Las autoridades confirmaron que la víctima tiene 17 años. El segundo afectado es un muchacho de 16 años, quien resultó con una herida leve causada por el roce del proyectil, según informó la policía.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:40 p.m. y quedó registrado en cámaras de vigilancia del área, según mostraron vecinos a otro medio local.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ningún sospechoso, aunque las autoridades confirmaron que se emitió una alerta de búsqueda. La investigación continúa abierta.