Presidente Trump anuncia que respalda publicación de archivos de Epstein

El presidente Trump anunció el domingo su respaldo a una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La Cámara de Representantes debe examinar esta semana una propuesta de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todo el expediente del acaudalado financiero neoyorquino, muerto en prisión antes de que se efectuara el juicio en su contra.

OPINIÓN Los archivos de Jeffrey Epstein se cuelan en política

"Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Mientras, algunos críticos habían acusado al presidente de querer impedir la votación con el propósito de ocultar elementos que lo implicarían en este caso, algo que él desmiente.

Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, han reclamado que se publique todo el dosier tras la aparición de correos electrónicos de Epstein sobre Trump.

El Presidente republicano, que el viernes acusó a los demócratas de impulsar el "engaño de Epstein", lamentó este domingo que algunos legisladores de su partido respaldaran la iniciativa de la oposición.

"Algunos 'miembros' del Partido Republicano están siendo 'usados', y no podemos permitir que eso suceda", dijo Trump en su publicación.

"¡La Comisión de Supervisión de la Cámara puede tener todo lo que le corresponde legalmente”, afirmó el presidente.

Correos electrónicos

Según las autoridades, Epstein murió en 2019 por suicidio mientras esperaba juicio en prisión por supuesta trata de menores con fines de explotación sexual. Su socia, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión por el mismo delito.

Epstein, con Maxwell como reclutadora, hacía venir a menores a sus residencias, especialmente en Nueva York y Florida.

Las víctimas sobrevivientes de Epstein enviaron una carta el viernes a los legisladores estadounidenses instándolos a publicar esos archivos.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

Sobre los mensajes de correo revelados, demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara dijeron que los mensajes "plantean serias preguntas”.

En los correos electrónicos también hay intercambios con Larry Summers, exasesor económico de Barack Obama y quien presidió la prestigiosa universidad de Harvard. Además revelaron que el expresidente demócrata Bill Clinton frecuentó al financiero neoyorquino en las décadas de 1990 y 2000.

Trump exigió a la Fiscal General Pam Bondi y al FBI que investiguen los vínculos de Epstein con Clinton y Summers.

Una parte de los estadounidenses y figuras de la derecha y de la izquierda creen que Epstein fue asesinado para evitar que implicara en el escándalo a personalidades destacadas.

FUENTE: Con información de AFP/REDES