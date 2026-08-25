martes 25  de  agosto 2026
POLICÍA

Agente del Sheriff de Broward enfrenta cuatro cargos por incidente doméstico en Miramar

Isaiah Williams se entregó a las autoridades y fue apartado de sus funciones sin sueldo mientras avanza la investigación

El acusado fue identificado como Isaiah Williams.

El acusado fue identificado como Isaiah Williams.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un agente de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) quedó bajo custodia después de entregarse a la Policía de Miramar por un incidente de violencia doméstica.

El acusado fue identificado como Isaiah Williams, quien permanecía recluido en la cárcel principal del condado a la espera de comparecer este martes ante un juez.

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El caso se originó alrededor de las 2:05 a.m. del lunes en un complejo de apartamentos situado en la cuadra 11000 de la 45 Court del suroeste. Cuando los oficiales llegaron para investigar una denuncia, Williams ya había abandonado el lugar.

Los detectives recopilaron evidencias y tramitaron una orden para detenerlo. El uniformado se presentó ante las autoridades horas después.

Williams enfrenta cargos de agresión simple, agresión doméstica por estrangulamiento, robo por arrebato con arma de fuego y manipulación o alteración de pruebas.

Los investigadores no revelaron qué desencadenó el episodio ni informaron si la víctima necesitó atención médica.

BSO anunció que Williams fue colocado en licencia administrativa investigativa sin sueldo como consecuencia del proceso penal abierto en su contra.

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