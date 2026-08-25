Arrestan a joven de Fort Lauderdale por la muerte de su novia en Alabama

Jalil Bivens, es el principal sospechoso en este caso.

MIAMI.- Una estudiante de 20 años originaria de Fort Lauderdale murió estrangulada en Alabama y su novio fue arrestado por un cargo de asesinato, según las autoridades.

Ava Walters cursaba el segundo año de Gestión de Información de Salud en Alabama State University (ASU), una institución históricamente afroamericana ubicada en Montgomery.

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La policía atribuye el crimen a Jalil Bivens, de 21 años y también residente del sur de Florida. El hecho ocurrió poco antes de las 11:00 a.m. del domingo en un lugar situado fuera del campus.

Documentos judiciales citados por medios locales indican que Bivens ofreció una declaración a los detectives que contribuyó a su detención. El contenido de ese testimonio no fue divulgado.

El presidente de ASU, Quinton Ross Jr., expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Walters, y aseguró que la comunidad académica lamentaba profundamente su pérdida.

Bivens permanecía recluido en el centro de detención del condado de Montgomery mientras esperaba las próximas actuaciones judiciales.