Dariel Fernández hace balance de sus 100 primeros días como recaudador de impuestos

MIAMI.– Han pasado cien días desde que Dariel Fernández asumió como el primer recaudador de impuestos electo en el condado Miami-Dade, y asegura que el ritmo ha sido tan intenso como el reto que decidió enfrentar. “Yo nunca he tenido miedo en la vida. Este es un cargo de gran responsabilidad que me dieron miles de votantes y cada día lo he puesto en manos de Dios para tomar decisiones con discernimiento”, afirmó Fernández en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMERICAS.