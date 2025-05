Ronald McDonald House reconoce labor de 12 filántropos en Miami

Manny Alfonso, CEO de The A Group.

Josh Fox, fundador y director de la fundación The Brady Hunter.

MIAMI.- Ronald McDonald House of Charities of South Florida reconoció la labor social de 12 filántropos en Miami.

“Creo que no hay muchos eventos en la comunidad que honran a los hombres en la filantropía, porque siempre los honran en los negocios, el éxito profesional, pero este evento es delicado solamente a la labor filantrópica. Y lo más bonito es que no son hombres que están asociados a Ronald McDonald House. Nosotros los honramos porque han ayudado a otras organizaciones filantrópicas y por las grandes cosas que hacen en Miami para ayudar a los demás. Y eso es lo más importante”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Soraya Rivera-Moya, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro.

Dos de los reconocidos durante el almuerzo celebrado el viernes 2 de mayo en Coral Gables fueron el empresario venezolano Alirio Torrealba y el financista e inversor Al Maulini.

Maulini recalcó la importancia de aportar a las causas sociales. Una que le llega al corazón es la de contribuir al beneficio de la niñez.

“Es una causa muy linda, ayudar a estas familias, a estos niños. Creo que es un deber, lo importante es simplemente participar. Yo participo, ayudo a recaudar fondos, hago donaciones, pero lo importante es participar de una forma u otra. Y hay diferentes maneras, no solo se trata de dar dinero, también se puede contribuir donando tiempo. Me gustan ayudar a las causas que tienen que ver con los niños”, expresó el cubanoamericano, fundador y director de Private Wealth Management of Coral Gables.

Por su parte, Torrealba se mostró emocionado por recibir ese reconocimiento.

“Es un gran honor, da una gran emoción. Para mí, de verdad, tiene mucho significado, porque es parte de mi estilo de vida; mi propósito de vida es trabajar y, obviamente, ayudar a quien lo necesita. Me encanta que, de alguna manera, aquí hay organizaciones en las que uno puede participar y apoyar a todas las personas que lo necesitan. Estoy encantado de aportar mi granito de arena.

Desde que conocí lo que hacía la organización en toda su labor, me encantó. Y por supuesto, estoy totalmente dispuesto a ayudar y a colaborar”, expresó el desarrollador, CEO de MG Developer.

Desde sus inicios el evento ha recaudado más de un millón de dólares para apoyar la causa. Cada año los fondos recaudados son destinados a ayudar a familias que atraviesan dificultades económicas y necesitan amparo mientras sus pequeños están hospitalizados recibiendo tratamiento médico.

“La Fundación Ronald McDonald, especialmente la casa Ronald McDonald, ofrece un hogar temporal para familias que tienen niños seriamente enfermos o heridos y vienen, de fuera de la ciudad de Miami o cerca, al hospital Jackson Memorial o Nicklaus Children’s Hospital. Y como recibir tratamiento lleva un período largo, no tienen donde quedarse, y se pueden quedar con nosotros gratuitamente, les ofrecemos comodidades donde pueden descansar. Contamos con el apoyo de más de 4800 voluntarios. Es una labor comunitaria, las familias se unen hacen amistad y se apoyan mutuamente”, expuso Rivera-Moya.

Una de las prioridades de la organización es construir una nueva casa de amparo para aliviar a más familias sin que tengan que esperar.

“El presupuesto es 1.6 millones anualmente para continuar las operaciones, pero en estos momentos no estamos ayudando a suficientes familias. Y estamos en proceso de recaudar unos fondos finales, porque ya hemos recaudado el 80 % para construir una casa nueva en los terrenos del Jackson Hospital para reemplazar la que tenemos, porque ya tiene 43 años. Queremos hacer una nueva para ayudar a más familia y eliminar nuestra lista de espera”, indicó la ejecutiva de Ronald McDonald House.