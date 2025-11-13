jueves 13  de  noviembre 2025
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

El cantante cubano Yosvanis Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, fue encontrado culpable de solicitar el asesinato del presunto homicida de 'El Taiger'

El reguetonero cubano Chocolate MC

El reguetonero cubano Chocolate MC

CAPTURA DE PANTALLA / americateve.com
Por Daniel Castropé

MIAMI. – Un jurado del condado Miami-Dade declaró culpable al reguetonero cubano Yosvanis Sierra Hernández, ‘Chocolate MC’, por publicar amenazas en redes sociales contra Damián Valdez Galloso, acusado del asesinato del cantante ‘El Taiger’.

La decisión se tomó el miércoles después de un juicio de tres días, luego de que el artista ofreciera una recompensa de 100.000 dólares para quien agrediera o asesinara a Valdez Galloso en prisión, lo que podría costarle una sentencia de cadena perpetua, según expertos en leyes.

Origen de la amenaza

El caso se originó tras el homicidio del popular reguetonero José Manuel Carvajal Zaldívar, ‘El Taiger’, ocurrido el 3 de octubre de 2024.

Carvajal Zaldívar recibió un disparo en la cabeza en la residencia de Damián Valdez Galloso en Hialeah y fue abandonado cerca del Jackson Memorial Hospital, donde falleció.

Al conocer sobre la muerte de su amigo, Chocolate MC se mostró enfadado en redes sociales, principalmente en Instagram.

La fiscalía presentó como evidencia mensajes en los que ofrecía $100.000 por la cabeza de Valdez Galloso, con frases como "Si la policía no te mata, te vamos a matar", una acción que la justicia consideró una "solicitud de asesinato en primer grado".

Libertad de expresión y violencia

La pieza clave de la fiscalía fue un video en el que Chocolate MC afirmaba tener el dinero para "mandar a asesinar a Damián en la cárcel".

El juez Milton Hirsch, del Circuito Criminal de Miami-Dade, determinó que estas publicaciones no estaban protegidas por la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión, al constituir "amenazas reales y un llamado directo a la violencia".

La defensa, liderada por el abogado Adolfo Gil, argumentó que los mensajes eran producto de un estado emocional alterado, influenciado por el historial de adicciones y problemas de salud mental del artista.

La cantante Dianelys Alfonso Cartaya, ‘La Diosa’, testificó a favor de Chocolate MC, intentando explicar el contexto del mundo artístico urbano, pero su testimonio fue limitado por objeciones de la fiscalía.

Veredicto e historial delictivo

Visiblemente afectado, Chocolate MC rompió en llanto al escuchar el veredicto de culpabilidad. Su novia, Yelena Ramírez, calificó la decisión como una "injusticia".

Este fallo se suma a un extenso historial criminal del artista en Estados Unidos, que incluye nueve arrestos en ocho años por delitos como agresión, secuestro, violencia doméstica y evasión policial.

Desde febrero de 2022, Sierra Hernández tiene una orden de deportación activa que no se ha ejecutado debido a la negativa del gobierno cubano de aceptar su repatriación.

Consecuencias

Con el veredicto, el caso entra en la fase de sentencia. El reguetonero de 34 años enfrenta una pena mínima de 25 años de prisión, pero podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La decisión del jurado ha intensificado el debate en la comunidad sobre los límites de la libertad de expresión en la era digital.

El juez Hirsch fue enfático al establecer que las publicaciones del artista constituían "amenazas verdaderas", sentando un precedente sobre la responsabilidad penal que conllevan las palabras cuando incitan directamente a la violencia.

