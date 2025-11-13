Exigen liberación "inmediata e incondicional" de activista venezolana Rocío San Miguel

CARACAS. - La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió la liberación "inmediata e incondicional" de la activista Rocío San Miguel , detenida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde el 9 de febrero de 2024.

"Mantener en prisión a quienes defienden los derechos fundamentales de la sociedad niega toda posibilidad de justicia", indicó la organización este miércoles 12 de noviembre.

VENEZUELA Rocío San Miguel cumple un año presa sin derechos ni garantías para su defensa

Al mismo tiempo, enfatizó que la privación de libertad de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, trasciende lo individual y representa un ataque directo contra la labor de quienes defienden los derechos humanos en el país.

"Criminalizar su trabajo cívico y pacífico envía un mensaje de intolerancia institucional hacia la crítica, la verdad y la participación ciudadana, debilitando aún más el espacio democrático en Venezuela", indicó Justicia, Encuentro y Perdón.

La organización puntualizó que, pese a no haber sido condenada, "Rocío San Miguel ya sufre las consecuencias de un encarcelamiento prolongado sin causa judicial válida. Este hecho vulnera la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada en un plazo razonable, y con la asistencia de abogados de confianza, derechos consagrados en la Constitución venezolana y en los tratados internacionales de los que el Estado (régimen) es parte".

Acusaciones contra Rocío San Miguel

Rocío San Miguel ha sido acusada de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. La ONG que dirige hace más de dos décadas, Control Ciudadano, hace seguimiento a los temas de seguridad y defensa y a la Fuerza Armada Nacional (FAN).

La organización Dale Letra también pidió la liberación de San Miguel, tras 645 días detenida.

Abogó, además, por el activista Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, quien lleva e 2025 se cumplen 1595 días de detención arbitraria.

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón