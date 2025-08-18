lunes 18  de  agosto 2025
JUSTICIA

Audiencia en Miami-Dade abre la puerta al juicio inmediato de Chocolate MC

En audiencias previas, su comportamiento causó controversia, ya que llegó a burlarse de la jueza y negó de manera desafiante las acusaciones

El reguetonero cubano Chocolate MC.

El reguetonero cubano Chocolate MC. 

Captura de pantalla/Youtube/Telemundo 51 Miami

MIAMI.- El reguetonero cubano Yosvani Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, podría ver el inicio de su juicio en las próximas horas, luego de que durante una audiencia celebrada este lunes el juez Hirsch ordenara que se realizaran las deposiciones de los testigos el mismo día, con el objetivo de acelerar el proceso y permitir que el juicio comience este martes 19 de agosto.

El artista enfrenta graves acusaciones tras ser señalado de amenazar y planear un asesinato mediante el envío de mensajes electrónicos. Según la Fiscalía, entre diciembre de 2024, Chocolate habría utilizado correos y comunicaciones digitales para emitir amenazas contra Damián Valdés Galloso, a quien incluso habría intentado involucrar en un plan de asesinato en primer grado con la supuesta participación de reclusos del sistema penitenciario de Miami-Dade.

La decisión del juez busca evitar retrasos en un caso que ha despertado gran atención mediática y en el que la defensa ha intentado dilatar el proceso en ocasiones anteriores. De confirmarse lo dispuesto en la audiencia, el juicio podría comenzar formalmente este martes 19 de agosto en la Corte de Miami-Dade.

Este proceso judicial representa uno de los momentos más delicados en la carrera del reguetonero, cuya situación legal se ha complicado en los últimos meses debido a múltiples cargos adicionales que incluyen posesión de drogas, invasión de propiedad y amenazas.

Audiencias previas

En audiencias previas, su comportamiento causó controversia, ya que llegó a burlarse de la jueza y negó de manera desafiante las acusaciones, lo que aumentó la atención mediática en torno al caso.

A las imputaciones penales se suma su delicada situación migratoria, ya que desde 2022 pesa sobre él una orden de deportación que podría ejecutarse en cualquier momento. De ser hallado culpable, no solo enfrentaría una posible condena en prisión, sino también la expulsión definitiva de Estados Unidos.

Mientras tanto, su pareja y entorno cercano han llamado públicamente a la comunidad cubana en Miami a respaldarlo frente a la corte, incluso con la distribución de camisetas con la frase: “Free Chocolate”. En redes sociales, las reacciones se dividen entre quienes lo defienden como víctima de persecución y quienes lo responsabilizan de sus actos.

